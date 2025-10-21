закрыть
21 октября 2025, вторник, 23:39
В России начнут применять дирижабли для защиты от БПЛА

  • 21.10.2025, 23:35
Как в Первую мировую войну.

В Тульской области на предприятии химической промышленности разместят аэростатную систему защиты от беспилотников. Тендер на поставку дирижаблей с сеткой обнаружило Daily Storm. По данным издания, это пока единственный подобный госзаказ в России. Название предприятия и детали контракта не раскрываются из соображений безопасности.

Технология аэростатных заграждений применялась еще в Первую мировую для защиты городов от авиаударов. Принцип остался прежним: в небе между дирижаблями натягивается сеть, только теперь — для перехвата дронов.

В госсекторе подобные решения внедряют с трудом, в том числе из-за дороговизны.

О создании в России системы защиты от беспилотников из сети парящих аэростатов сообщалось еще год назад. Она получила название «Барьер». Разработчик утверждал, что система прошла испытания на полигоне и способна ловить дроны на высоте до 300 метров, а один аэростат выдерживает нагрузку до 30 кг. При этом некоторые украинские БПЛА гораздо тяжелее. Например, беспилотник «Лютый» весит 250-300 кг, а E-300 Enterprise — до 540 кг.

