Международная федерация лыжного спорта «забанила» белорусов
- 21.10.2025, 23:55
Даже с «нейтральным» статусом.
Белорусы и россияне не смогут участвовать в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в 2026 году. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Постановление об этом приняли на Совете FIS. Таким образом, «нейтральные» лыжники не будут бороться за путевку на Олимпийские и Паралимпийские игры, которые состоятся в 2026 году.
Участвовать не смогут российские и белорусские спортсмены, которые занимаются лыжными гонками, прыжками с трамплина, лыжным двоеборьем, горнолыжным спортом, фристайлом и сноубордингом.
В январе президент FIS Йохан Элиаш заявил, что поддерживает возвращение российских и белорусских спортсменов к выступлениям в соревнованиях.