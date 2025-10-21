Международная федерация лыжного спорта «забанила» белорусов 21.10.2025, 23:55

Даже с «нейтральным» статусом.

Белорусы и россияне не смогут участвовать в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в 2026 году. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Постановление об этом приняли на Совете FIS. Таким образом, «нейтральные» лыжники не будут бороться за путевку на Олимпийские и Паралимпийские игры, которые состоятся в 2026 году.

Участвовать не смогут российские и белорусские спортсмены, которые занимаются лыжными гонками, прыжками с трамплина, лыжным двоеборьем, горнолыжным спортом, фристайлом и сноубордингом.

В январе президент FIS Йохан Элиаш заявил, что поддерживает возвращение российских и белорусских спортсменов к выступлениям в соревнованиях.

