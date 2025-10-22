Комары добрались до последней европейской страны, где их не было
Это островное государство.
В Исландии произошло событие, которое можно назвать почти историческим: на острове впервые зафиксировали появление комаров, пишет местное издание Visir.
Энтомолог-любитель Бьерн Хьятласон, живущий в долине Кьёс, сообщил, что поймал несколько особей комара — самку и самца — и передал их специалистам для определения вида. Экспертиза показала, что это Culiseta annulata — крупный вид комаров, распространенный в Северной Европе и на Британских островах.
«Дамы и господа, позвольте представить: впервые в Исландии — комар!» — написал Бьерн в соцсетях.
Все произошло вечером 16 октября. Мужчина обнаружил самку комара на приманке — он использует смесь красного вина и сахара, в которую окунает полоски ткани для привлечения ночных бабочек. По его словам, насекомые слетаются на запах, чтобы попить сладкого раствора. На следующий вечер прилетел самец-комар, а потом снова самка.
Снимки и образцы насекомых были отправлены в Исландский институт естествознания, где подтвердили их видовую принадлежность.
«Похоже, последний бастион пал», — заметил Бьерн, имея в виду, что Исландия до сих пор считалась одной из немногих стран Европы, где не водятся комары.