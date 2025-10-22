Комары добрались до последней европейской страны, где их не было 22.10.2025, 6:00

Это островное государство.

В Исландии произошло событие, которое можно назвать почти историческим: на острове впервые зафиксировали появление комаров, пишет местное издание Visir.

Энтомолог-любитель Бьерн Хьятласон, живущий в долине Кьёс, сообщил, что поймал несколько особей комара — самку и самца — и передал их специалистам для определения вида. Экспертиза показала, что это Culiseta annulata — крупный вид комаров, распространенный в Северной Европе и на Британских островах.

«Дамы и господа, позвольте представить: впервые в Исландии — комар!» — написал Бьерн в соцсетях.

Все произошло вечером 16 октября. Мужчина обнаружил самку комара на приманке — он использует смесь красного вина и сахара, в которую окунает полоски ткани для привлечения ночных бабочек. По его словам, насекомые слетаются на запах, чтобы попить сладкого раствора. На следующий вечер прилетел самец-комар, а потом снова самка.

Снимки и образцы насекомых были отправлены в Исландский институт естествознания, где подтвердили их видовую принадлежность.

«Похоже, последний бастион пал», — заметил Бьерн, имея в виду, что Исландия до сих пор считалась одной из немногих стран Европы, где не водятся комары.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com