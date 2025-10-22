закрыть
22 октября 2025, среда, 0:21
Россия начала поставлять нефть на НПЗ в Грузию

  • 22.10.2025, 3:00
Россия начала поставлять нефть на НПЗ в Грузию

В этой стране только один нефтеперерабатывающий завод.

Россия в октябре впервые поставила нефть в Грузию на новый НПЗ в Кулеви мощностью 1,2 миллиона тонн в год, сообщает Reuters на данные LSEG и источники в отрасли.

Согласно данным LSEG и источников, танкер Kayseri в начале октября загрузил в Новороссийске около 105.300 тонн нефти сорта Siberian Light из ресурса «Русснефти» и доставил груз на морской терминал Kulevi Oil Terminal для переработки на Кулевском НПЗ, принадлежащем частной компании Black Sea Petroleum.

Единственный в Грузии НПЗ мощностью первой очереди 1,2 миллиона тонн нефти в год введен в эксплуатацию в октябре 2025 года, сообщили источники.

Преимуществом Кулевского НПЗ является его географическое расположение — близость к сырью и рынкам сбыта, а также к крупным транспортным узлам — морскому терминалу в Кулеви, который может принимать и загружать как железнодорожный, так и морской транспорт, портам Батуми и Поти, говорится на сайте Black Sea Petroleum.

