Генсек НАТО внезапно едет в Вашингтон
- 22.10.2025, 7:36
Марк Рютте встретится с президентом США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря НАТО Эллисон Харт в соцсети Х и анонс на сайте НАТО.
По словам пресс-секретаря альянса, Марк Рютте 21-22 октября будет находиться с визитом в Вашингтоне, округе Колумбия, где и должен встретиться с Дональдом Трампом.
Запланированных мероприятий для СМИ по итогам встречи не предвидится. О программе и теме встречи не сообщается.
Визит происходит на фоне торможения подготовки встречи Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.
Журналист Reuters Грэм Слеттери написал в соцсети Х, что визит Рютте в Вашингтон связан с намерениями ЕС «отреагировать на последние дипломатические маневры Трампа».