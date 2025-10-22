Трамп дал Путину два дня

Трамп дал Путину два дня15
- 22.10.2025, 7:51
- 10,210
Президент США не хочет проводить напрасную встречу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он еще не принял решение, будет ли встречаться с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако сообщит о планах через 2 дня.
Об этом сообщает Белый дом.
По словам Трампа, он не хочет проводить напрасную встречу.
«Я не хочу проводить напрасную встречу. Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что произойдет», - заявил президент США.
Он подчеркнул, что США заключили «великие сделки, великие мирные соглашения». И все они - прочные, кроме «этого» (имеется ввиду, отсутствие сделки по войне в Украине).
«Я сказал: идите к линии. Идите к линии сражения, к линиям поля битвы. А потом вы отступаете, идете домой, и все берут немного времени на отдых, потому что у вас есть две страны, которые убивают друг друга. Две страны теряют от 5 000 до 7 000 солдат в неделю. Так что посмотрим, что произойдет. Мы еще не приняли решения», - сказал глава Белого дома.
Также президент США добавил, что в течение следующих двух дней проинформирует о возможности встречи с Путиным.
«Я не говорил, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени. На этом фронте происходит много всего, между Украиной и Россией. Мы уведомим вас в течение следующих двух дней», - резюмировал он.
Напомним, в четверг 16 октября Трамп провел с Путиным телефонный разговор, после чего анонсировал, что между ними запланирован новый саммит, который в этот раз пройдет в Будапеште. Также он уточнил, что встреча планируется в течение ближайших двух недель.
Однако перед их саммитом должны были встретится чиновники более низшего ранга, чтобы подготовить встречу. Как известно, американскую сторону возглавил госсекретарь США Марко Рубио, а российскую глава МИД РФ Сергей Лавров.
В понедельник между ними состоялся телефонный разговор и исходя из СМИ, на этой неделе должна была пройти еще и встреча.
Однако во вторник в западных медиа появилась информация, что встреча отложена на неопределенный срок. Точная причина неизвестна, но по словам источника CNN, это связано с тем, что позиция России по вопросу завершения войны в Украине изменилась недостаточно в сравнении с ее максималистскими требованиями. Задержка встречи в свою очередь, означает, что саммит Путина и Трампа тоже откладывается.