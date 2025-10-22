Россия массированно атаковала Киев дронами и баллистикой 1 22.10.2025, 8:12

1,816

Вспыхнули пожары, есть жертвы.

В ночь на 22 октября в столице Украины прогремели сильные взрывы из-за российской комбинированной атаки: враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. После этого разгорелись пожары в нескольких районах города, пишет OBOZ.UA.

Горели, в частности, многоэтажки. Погибли по меньшей мере два человека, есть также пострадавшие, рассказали в КГВА.

Последствия российского террора

Ближе к 6 часам утра начальник Киевской МВА заявил, что в Днепровском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на уровне 8 и 9 этажей многоэтажки.

«Сейчас устанавливается информация о пострадавших», – написал Ткаченко.

Уже через несколько минут Ткаченко сообщил о погибшем в Днепровском районе.

Там, по данным OBOZ.UA, по меньшей мере одна квартира сгорела – на уровне 4 этажа. Пожар вспыхнул около 3 часов ночи.

В Дарницком районе последствия атаки по состоянию на 6 часов утра фиксировались по двум адресам: пожары вспыхнули в жилой многоэтажке и нежилом здании.

В Деснянском районе российский БпЛА упал на открытой территории.

«Предварительно без пострадавших», – написал Ткаченко в 06:08.

Также в этом же районе вспыхнул пожар в многоквартирном доме.

«В результате падения обломков в Деснянском районе возгорание в 10-ти этажном жилом доме», – написал Кличко в 06:18.

Он также сообщил, что поступила информация о попадании обломков в многоэтажку в Печерском районе.

«Вызовы медиков в Деснянский, Дарницкий и Печерский районы. Бригады выехали. Также в Дарницком районе падение обломков на недостроенное здание», – отметил городской голова через несколько минут после этого.

Так, по данным Кличко и ГСЧС Киева, после 7 часов утра было известно о:

попадании обломков БпЛА на уровне 6 этажа 16-ти этажного жилого дома с последующим пожаром в Днепровском районе. Там спасатели обнаружили тела двух погибших, еще десять человек спасены. Пожар ликвидирован.

также в Днепровском районе в результате атаки врага повреждено помещение одного из медучреждений: повылетала часть окон, информация о пострадавших не поступала.

падении обломка ракеты с последующим горением в Печерском районе. Там, по предварительным данным, произошло попадание БпЛА в 21 этаж жилого 25-ти этажного жилого дома. Незначительное возгорание ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

попадании обломков БпЛА по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара в Дарницком районе. Там же – попадание в 17-ти этажный жилой дом: пожар вспыхнул на уровне 11-16 этажей. Кроме того, там в результате попадания обломков в нежилое здание пострадала женщина: там также зафиксирован пожар, на 7 часов утра его удалось локализовать.

в Дарницком районе обломки БпЛА упали на здание общежития.

попадании обломков на территорию гаражного кооператива в Соломенском районе.

в Деснянском районе в результате вражеской атаки поврежден фасад десятиэтажки. Горел автомобиль во дворе, повреждена газовая труба. Пожар ликвидирован. Во время тушения пожара спасены 20 человек.

«По состоянию на сейчас в результате атаки пострадало два человека. Им оказывается вся необходимая помощь», – уточнил в 07:22 Ткаченко.

Впоследствии он добавил, что в Дарницком районе, где вспыхнул пожар на 3 этаже многоэтажки, пострадали два человека, среди них ребенок. Им оказывается медицинская помощь.

А Кличко заявил о пострадавшем на Печерске.

«В Печерском районе, где обломки упали на крышу трехэтажного жилого дома, произошло возгорание и частичное разрушение 3 и 2 этажей. Сейчас медики госпитализировали одного пострадавшего», – отметил городской голова.

«Атака России по гражданским – это уже привычный почерк террористического образования, которое маскируется под страну. Украина давно согласилась на предложение США о прекращении огня. Москва же делает все, чтобы продолжать убийства. Это означает, что коллективных действий против Путина сегодня недостаточно и нужно делать больше всем вместе для того, чтобы он прекратил убивать наших людей. «Первопричиной» войны является российский курс ненависти ко всем, который они выбрали после 1991 года», – написал утром глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Первые взрывы киевляне услышали около 01:10

«Взрывы в Киеве. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» – писал мэр Киева Виталий Кличко около 01:10 среды. Примерно через 10 минут в Telegram-канале КГГА заявили, что возгорание произошло в Голосеевском районе.

«В Голосеевском районе после взрыва поднялся пожар. Все службы работают на месте», – сообщил позже Кличко.

По неофициальной информации мониторинговых каналов, пуск баллистики по Киеву войска российской оккупационной армии осуществили из района Клинцов (Брянская область). Ракета начала фиксироваться уже перед самой столицей.

Предварительно, целью агрессора был энергообъект.

Вторая серия взрывов прозвучала в районе 01:40

Агрессор впоследствии повторил удары по Киеву. В 01:44 Кличко проинформировал о вызове медиков в Дарницкий район города.

Чуть позже мэр опубликовал данные о том, что в Печерском районе осколки упали во дворе жилого дома. Там загорелись автомобили, пострадавших нет.

Кличко проинформировал, что в Днепровском районе обломки упали во дворе одного из жилых домов. Пожара и пострадавших нет. Также по другому адресу в этом районе взрывной волной выбило стекла в окнах жилого дома. Там тоже без возгорания и пострадавших.

Telegram-канал monitor заявлял, что было применено несколько баллистических ракет «Искандер-М» или же KN-23) из Брянской области РФ.

После вражеских ударов по столице и публикации фото- и видеоматериалов в сети начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также обращался к украинцам.

Он просил не работать наводчиками для врага, то есть не распространять кадры обстрелов до официальной информации.

«Мы должны быть в одной команде в этой непростой борьбе против российского агрессора», – отмечал Ткаченко.

Добавим: в ночь на 22 октября Киев не был единственной целью врага. Под атакой дронами и баллистикой также были Днепр/Каменское, Запорожье, Измаил. Предварительно, захватчики били по энергетике и инфраструктуре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com