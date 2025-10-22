«Наделал я делов»: в украинский плен попал молдаванин, воевавший на стороне РФ 22.10.2025, 8:29

1,182

Виорел Чобану

Иностранец утверждает, что воевал всего полчаса.

В плен к Вооруженным силам Украины попал гражданин Молдовы, который подписал контракт с Минобороны РФ, когда отбывал наказание в одном из исправительных учреждений России.

Видеозапись с допросом пленного обнародовал Телеграм-канал «Николаевский Ванек». Согласно сообщению, военнопленный – 44-летний гражданин Молдовы, уроженец города Флорешты Виорел Чобану.

По его словам, служил он в 3 батальоне 9 роты 164-й бригады.

Контракт иностранец подписал 13 сентября 2025 года, 3 октября сдался в плен. По его словам, идти на войну он не планировал, но сотрудники колонии его буквально принудили подписать контракт – постоянно «давили», проводили обыски в камерах, за малейшее «нарушение» (не поздоровался, руки за спину не завел) отправляли в изолятор.

В результате, по его словам, контракт с Минобороны РФ подписали в исправительном учреждении более 40 иностранцев.

«Иностранцев начали брать (на войну из тюрьмы – ред.) в начале лета, всех подряд. Казахов, белорусов, узбеков, таджиков, молдаван, киргизов. Все подписывали. Все уезжали. Наверное, как и я – такие «умные-разумные». Тоже уже поняли, наверное, бедолаги», – констатирует гражданин Молдовы.

Он утверждает, что согласился, так как ему обещали «снять судимость», а службу описали, как «просто в окопе держать оборону». По словам военнопленного, обещанных денег он так и не получил, а банковская карта была оформлена на какую-то частную фирму.

Как рассказал иностранец, он был в числе 9 солдат, получивших приказ дойти до определенной «точки» – блиндажа, в котором следовало ожидать дальнейшего задания. Перед этим велели сдать телефоны, банковские карты и рации.

«Потом выдали по одной старой рации на троих. Я по факту провоевал полчаса... Дойти до «точки», ждать приказ… Потом прилетела «Баба-яга»…», – рассказал Чобану.

Он добавил, что блиндаж загорелся, но по рации им передали «без приказа не выходить». Молдаванин увидел, как рядом с ним погибли другие, и решил сдаться в плен.

Украинские военные оказали ему медицинскую помощь, обеспечили едой. Пленный подтверждает, что в РФ много лгут об Украине, запрещают сдаваться в плен, а в случае окружения советуют застрелиться. При этом, ему известно, что среди россиян – много военнопленных, а в армии РФ, по его словам, проблемы с обеспечением едой, патронами и пр.

Во время допроса гражданин Молдовы начал плакать:

«Бог спас меня от смерти… Куда я пришел, зачем?... Понял, что очень сильно ошибся и самый конченый человек на этом свете. Наделал я делов. Сам виноват, не хочу никого обвинять. Надо было сидеть, что бы случилось…».

