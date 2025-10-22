Что стоит есть, чтобы иметь идеальное зрение 22.10.2025, 8:33

1,016

Назван неожиданный перечень продуктов, где нет моркови.

Ткани наших глаз активно потребляют кислород, и это может вызвать оксидативный стресс, который повреждает клетки и вызывает болезни. К счастью, определенные вещества, такие как цинк и витамин А, помогают эффективно выводить эти вредные элементы. Специалисты отмечают, что питание является ключом к здоровью глаз.

Об этом пишет Daily Express.

Ведущий исследователь здоровья глаз, профессор Джон Нолан (основатель Ирландского центра исследований питания), подчеркивает прямую связь между нашим рационом и состоянием зрения.

Совместно с диетологом Сьюзи Сойер, профессор Нолан рассказал, как стоит изменить питание, чтобы позаботиться об укреплении здоровья глаз. Удивительно, но морковь в их список ключевых рекомендаций не попала.

Чаще употребляйте болгарский перец и помидоры

Эти красочные овощи получают свои яркие оттенки от каротиноидов — это жирорастворимые пигменты, которые наш организм не может вырабатывать естественным путем. Они действуют как антиоксиданты и оптические фильтры.

Каротиноиды способствуют защите сетчатки глаза от потенциально вредного синего света, который может вызвать кумулятивные повреждения. Кроме того, исследования показывают, что такие очки уменьшают нагрузку на хрусталик и могут служить профилактикой развития катаракты.

Откажитесь от фруктового сока — замените их на киви и ягод

Киви и ягоды содержат много витамина С, который защищает желеобразное вещество, находящееся внутри глаза. Эта часть органа зрения в значительной степени зависит от водорастворимого витамина С для поддержания своей структуры.

Эксперты также советуют заменять фруктовые соки целыми фруктами из-за высокого содержания сахара в соках. Диета с большим количеством сахара может повредить кровеносные сосуды сетчатки, что потенциально ведет к развитию таких болезней, как глаукома.

Не забудьте употреблять яйца, молоко и творог

Молочные продукты богаты не только кальцием, они также содержат значительное количество каротиноидов, а также витаминов А и В2.

Выбирайте лосось вместо трески

Рыбные блюда могут негативно влиять на ваши глаза, в зависимости от того, какой вид рыбы вы выбрали. Простая замена белой рыбы на жирную может иметь значительные преимущества.

Эксперты советуют выбирать лосось и скумбрию, которые богаты омега-3 жирными кислотами. Они необходимы для жировой части глаза, поддерживают зрительную функцию и профилактику заболеваний, а также эффективно помогают уменьшить воспаление.

В то же время специалисты советуют заменить растительное масло на масло авокадо, которое богато витамином А и лютеином.

Эти питательные вещества помогают защитить макулу (центральный участок сетчатки глаза — Ред.) и уменьшить воспаление в глазу, подобно известной моркови.

Также эксперты отмечают, что стоит жарить овощи, вместо того, чтобы готовить их на пару. По словам специалистов, запекание или жарка пищи на оливковом масле или других маслах может помочь вашему организму усваивать каротиноиды, которые необходимы для здоровья глаз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com