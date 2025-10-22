Дроны атаковали НПЗ в российском Дагестане
- 22.10.2025, 8:43
Поражен завод в Махачкале в 1700 километров от Украины.
Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Дагестане. Поражен завод в Махачкале в 1,7 тысячах километров от Украины.
Об этом сообщает российское издание ASTRA.
Канал публикует видео очевидцев с ударом по НПЗ.
Успешный удар подтвердил руководитель российского региона Сергей Меликов.
«Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики», - написал он.
По информации российских СМИ, в аэропорту Махачкалы прекратили прием и отправление рейсов. Аналогичные меры вводили ночью еще в семи аэропортах России: Краснодаре, Пензе, Пскове, Грозном, Владикавказе, Калуге и Ярославле.