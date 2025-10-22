закрыть
22 октября 2025, среда
Дроны атаковали НПЗ в российском Дагестане

  • 22.10.2025, 8:43
Поражен завод в Махачкале в 1700 километров от Украины.

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Дагестане. Поражен завод в Махачкале в 1,7 тысячах километров от Украины.

Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Канал публикует видео очевидцев с ударом по НПЗ.

Успешный удар подтвердил руководитель российского региона Сергей Меликов.

«Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики», - написал он.

По информации российских СМИ, в аэропорту Махачкалы прекратили прием и отправление рейсов. Аналогичные меры вводили ночью еще в семи аэропортах России: Краснодаре, Пензе, Пскове, Грозном, Владикавказе, Калуге и Ярославле.

