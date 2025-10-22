В магазинах Беларуси появился сезонный продукт по 33 рубля за кило — дороже мяса 22.10.2025, 8:46

Откуда такая цена?

В Беларуси сегодня килограмм съедобных каштанов стоит в среднем 33 рубля. Привозят их из России, куда те, в свою очередь, поступают из стран-поставщиков. Каштан — сезонный товар, импортный, капризный в хранении: все это напрямую влияет на цену, пишет «Минская правда».

Дороговизна объясняется нюансами производства и логистики.

В пищу идут плоды съедобного каштана, выращенного в определенных климатических условиях: в основном в Италии, Франции, Турции, Грузии и Китае. Деревья растут медленно, а урожай ограничен.

В Беларуси съедобные каштаны практически не выращиваются. В магазины они поступают через Россию, что увеличивает логистическую цепочку и стоимость.

Каштаны быстро теряют влагу и портятся, поэтому требуют особых условий хранения и быстрой продажи. Урожай собирают только осенью, а значит, большую часть года каштаны остаются редким товаром.

