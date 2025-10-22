Невменяемые Телеграм-канал «СерпомПо»

22.10.2025, 8:49

Сергей Лавров

Лавров задает общий вектор безумия.

Посмотрев новости о безрезультатных переговорах по телефону Лаврова с Рубио, посмотрев комментарии Рябкова и Пескова, можно сказать определенно – Путин настроен продолжать воевать, никакого немедленного и полного прекращения огня не ожидается.

Лавров отбубнил все то же самое:

«Сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать. Остановиться, а там пускай история рассудит. Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала и озвучивала это понимание. Я имею в виду обеспечивание внеблокового, безъядерного статуса Украины, что предполагает отказ от каких-либо попыток втягивать ее в НАТО. И я имею в виду прекращение фактического геноцида русского и русскоязычного населения, чем занимался киевский режим, начиная еще до прихода к власти господина Зеленского».

Это можно было бы заявить и 25 февраля 2022 года. Ничему не научили три года восемь месяцев.

Кстати, Лавров задает, так сказать, общий вектор невменяемости. Его слова не надо понимать таким образом, что это полный список ультиматумов.

