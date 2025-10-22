Встреча Рубио и Лаврова не состоится 22.10.2025, 9:24

У сторон разные ожидания относительно возможного завершения войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп не планирует «в ближайшее время» встречаться с Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. О том же сообщают источники каналов CBS News и CNN. По данным источника журналиста NBC News, подготовка к саммиту в Будапеште «поставлена на паузу».

По словам источника NBC News, президент США считает, что обе стороны «еще не готовы к переговорам».

Ранее во вторник CNN рассказал, что планировавшаяся на этой неделе встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова в Будапеште отложена. Причины этого каналу неизвестны. Один из собеседников канала сказал, что у них «разные ожидания» относительно возможного завершения войны в Украине. В Москве заявили, что встреча не планировалась, поэтому ее нельзя было отменить.

Источник CBS News утверждает, что Лавров и Рубио могут второй раз за неделю поговорить по телефону. Он назвал их предыдущий звонок «продуктивным», такое же слово использовал собеседник CNN. Канал отмечает, что позиция Москвы на возможных переговорах об Украине при этом остается максималистской.

