Трамп нашел слабое место Путина 3 Виктор Андрусив

22.10.2025, 9:28

6,084

Виктор Андрусив

Дипломатия начинает выходить на первое место.

Есть такое понятие «туман войны» - неопределенность и изменчивость на поле боя. Но сегодня мы больше имеем дело с «туманом дипломатии», когда собственно изменчивость и неопределенность позиций Трампа и Путина, порождают много спекуляций.

В ближайшие дни вы будете снова читать кучу глупостей, о том, что якобы сказал Трамп, или Путин. Большинство из этого будет абсолютным фейком, который будут вбрасывать сми, которые когда-то декларировали стандарты журналистики. Хайп сегодня единственный стандарт журналистики.

Но факты будут такие:1. Трамп не идиот. Он нашел слабое место Путина - Томагавки. Эту карту он просто так сливать не будет. 2. Время уже не играет на Путина. Он это знает. Поле боя не дает ему желаемого результата. Поэтому он будет выгрызать его дипломатией. 3. Нам надо выдержать возможно самый тяжелый период войны до весны.

Дипломатия начинает выходить на первое место. И здесь для нас не меньше ловушек и проблем, чем на поле боя.

Самое важное держать следующую линию - пусть Путин практически покажет готовность к миру. Трамп тоже хочет практического шага, чтобы перестать выглядеть идиотом. Эта линия будет разбивать карты россиян.

Виктор Андрусив, «Телеграм»

