В металлургической отрасли РФ начался острый кризис

В металлургической отрасли РФ начался острый кризис1
- 22.10.2025, 9:48
Украинская разведка раскрыла подробности.
В российской металлургической отрасли начался острый кризис, в результате чего металлургические предприятия увольняют персонал и сокращают рабочую неделю. Об этом проинформировала Служба внешней разведки Украины .
Согласно информации СВР, кризис в металлургической отрасли России начался из-за экономических санкций Запада, снижения спроса (он упал на 15%), высокой стоимости кредитов и резкого ухудшения финансовых показателей.
В 2024 году производство в российской металлургии снизилось на 1,5%, а в 2025 году темпы падения еще больше ускорились. Во втором квартале 2025 года Магнитогорский металлургический комбинат снизил производство стали на 18%, а чугуна – на 9%.
Из-за кризиса российские металлургические предприятия стали получать меньше прибыли. Например, прибыль «Северстали» в третьем квартале 2025 года составила 160,4 млн долларов, что в 3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
СВР отметила, что металлургия обеспечивает почти пятую часть промышленного производства России. Из-за санкций и закрытия западных рынков она потеряла треть экспорта. Российские металлургические предприятия переживают кризис, который можно сравнить с кризисом 1990- х годов.
Отметим, сейчас практически во всех отраслях промышленности РФ наблюдается кризис. По оценке Института развивающихся экономик (Bofit), в 2025 году ВВП России увеличится всего на 1%.
Эксперты считают, что российскую экономику душат военные расходы и зависимость от Китая. Уровень государственного долга уже достиг 13% ВВП. Высокие налоги, дефицит рабочей силы и неэффективное управление снижают возможности частного бизнеса. Особенно сложная ситуация у компаний, не связанных с ВПК.