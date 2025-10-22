Как белорусы теряли суммы, от которых кружится голова 3 22.10.2025, 9:57

2,878

Топ-10 афер последних лет.

Одни выбрасывают деньги из окна, другие сами несут их мошенникам — кто по звонку «из Следственного комитета», кто в надежде заработать на «инвестициях». В последнее время белорусы теряли суммы, от которых кружится голова, — сотни тысяч долларов и миллионы рублей. Onliner собрал истории с самыми крупными суммами потерь за четыре года.

1. «Инвестировал в компьютерную игру» — минус $900 тыс.

Об этом громком случае стало известно в июне: минчанин передавал деньги, чтобы инвестировать, как он считал, в разработку компьютерной игры. На деле же у мужчины практически четыре года похищали деньги.

За этой схемой стояли минчане 25 и 43 лет, им помогали другие люди, находившиеся за границей. Двое организаторов и десяток их пособников задержаны.

45-летнему минчанину пообещали возможность заработать на инвестициях в компьютерную игру. Мужчина передавал деньги подставным лицам, курьерам, переводил их на банковские карты и криптокошельки.

Чтобы обман не вскрылся, инвестору показывали липовые договоры и технические спецификации, а также убедили его, что для доработки игры наняли новых сотрудников. А чтобы заключить контракт с инвестором, мошенники разыграли целый спектакль: наняли гримера и выдали себя за представителей разработчика игры из Великобритании, убеждали в знакомствах с миллионерами.

В рамках дела провели 24 обыска и нашли часть денег, которые выманили у минчанина, — более 920 тыс. рублей в эквиваленте.

2. Из окна выбросили €760 тыс.

75-летнюю жительницу Минска «развели» на крупную сумму в феврале 2024 года. Все началось со звонка якобы из Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Женщину убедили, что ее деньги пытаются забрать мошенники, поэтому ей надо привезти и задекларировать все сбережения.

Минчанка сказала, что ей сложно это сделать, дверь в квартиру она не откроет. Тогда ее убедили сбросить пакет с деньгами с балкона, когда курьер произнесет кодовое слово.

Позже выяснилось, что курьером оказался 16-летний гимназист. Он нашел объявление о быстром заработке в Telegram, сначала зарегистрировал на себя несколько банковских карт и передал их реквизиты мошенникам, справился с заданиями от кураторов, а потом ему поручили забирать деньги у обманутых людей.

Парень должен был забрать деньги, выброшенные пенсионеркой из окна, и передать их криптовалютчику. Однако их встреча не состоялась, а гимназист оказался в милиции. Кураторы сказали ему, что в пакете будет €160 тыс., на деле же там оказалось почти в 5 раз больше.

Никто из окружения парня не подозревал, что тот работает на мошенников. Он хорошо учился в гимназии, профессионально занимался велоспортом и не вызывал никаких подозрений.

3. Директор компании и 1,25 млн для мошенников

Весной 2023 года 58-летняя минчанка ответила в мессенджере на звонок с незнакомого номера. Мужчина сказал, что он сотрудник Следственного комитета и прямо сейчас кто-то пытается взять кредит на ее имя. Нужно было отменить заявку, а все деньги на картах — застраховать.

Сначала женщина отправила на счет мошенников более 9 тыс. рублей, а потом пыталась взять для них кредит на такую же сумму, но ей отказали.

На этом история могла закончиться, однако минчанка случайно сказала, что работает директором компании. Мошенники начали раскручивать новый сценарий: нужно срочно ехать в офис и проверить счета, а потом «застраховать» эти деньги, то есть перевести на счета физлиц, которые якобы являются «страховыми ячейками». После «окончания расследования» женщине обещали вернуть деньги.

За несколько дней директор отправила мошенникам более 1,25 млн рублей. Она сама распоряжалась деньгами компании, поэтому все операции проводились без бухгалтера, который мог бы отговорить ее, рассказывали нам в СК.

4. $400 тыс. в пакете, которые удалось вернуть

Детективная история произошла в июле этого года. 73-летнему директору частной фирмы позвонили якобы из «Белтелекома» и сказали, что надо перезаключить договор об оказании услуг. Мужчина не заметил ничего подозрительного и дал свои паспортные данные — посыпались новые звонки.

Сначала неизвестный представился сотрудником Следственного комитета и предупредил о мошенниках. Затем позвонила женщина, которая убедили минчанина, что с его счета хотят снять деньги, поэтому их надо спасти и передать курьеру.

Мужчина оформил предварительную заявку в банке, после рассмотрения которой спустя пару дней получил свой капитал. Вечером того же дня к нему домой приехала женщина-курьер, которая сказала кодовое слово «активация», после чего он передал в пакете $400 тыс. Когда деньги так и не вернулись, он пошел в милицию.

Оказалось, что курьером была пенсионерка, которую мошенники сначала обманули, а потом заставили работать на них. Женщину отправили в Москву, там она открыла пакет, увидела крупную сумму и поняла, что стала участницей незаконной схемы. Когда она вернулась в Минск, при выходе из поезда ее задержали, а те самые $400 тыс. изъяли.

5. Забрали $225 тыс. и оставили с кредитами

Жительница Браславского района нашла в интернете трейдинговую компанию, пополнила депозит и надеялась заработать. Но все закончилось плохо.

Пенсионерка, одновременно занимавшаяся бизнесом, сначала вложила личные $100 тыс., а потом решила взять в долг в банках и у знакомых — так счета мошенников пополнились еще на $106 тыс. Однако вывести эти деньги не получилось, и тогда женщина нашла фирму, которая обещала это сделать.

Как выяснилось, это тоже были мошенники, которые увели еще $19 тыс.

6. Отдал $200 тыс., хотя работники банка предупреждали

Мошенники вели белоруса около двух недель, чтобы забрать у него $200 тыс. — на 2021 год это была рекордная сумма, которую похитили аферисты.

Мужчине позвонили и представились службой безопасности банка. Неизвестные рассказали, что в их банке проблемы с сотрудниками: те сливают банковские данные, и, чтобы их поймать, нужно вступить в оперативную игру. Аферисты уверяли, что деньги будут помечены, поэтому они в безопасности.

В течение двух недель белорус совершил 253 транзакции: он приходил в банк, открывал различные счета и переводил на них деньги.

Работники банка предупреждали пострадавшего, что он связался с мошенниками. Но мужчина помнил, что еще в самом начале неизвестный предупредил его о недобросовестности банковских работников, поэтому не доверял им.

7. Продала квартиру и лишилась более 500 тыс. рублей

72-летнюю минчанку убедили не просто расстаться со сбережениями, но и продать квартиру. Женщине настойчиво названивали и убеждали снять все деньги со счетов и оформить новые, иначе сбережения похитят. Мошенники представлялись сотрудниками разных ведомств и смогли убедить пенсионерку, что она ни в коем случае не должна рассказывать никому о случившемся, поскольку ведется серьезное расследование и если кто-то об этом узнает, то женщине грозит тюрьма.

Пенсионерка уже успела перевести 32 тыс. рублей, но мошенники на этом не останавливались и заставили ее отнести в ломбард украшения, а полученные деньги — перевести на подконтрольный им счет.

Но и это еще не все: в итоге минчанку уговорили продать квартиру и дачу, а все деньги отправить на счета мошенников.

Женщина пыталась отказаться, но ее убедили, что ее недвижимость уже выставлена на продажу недобросовестными риелторами, поэтому ей нужно продать квартиру и дачу и перевести деньги на чужой счет — по легенде, только так можно опередить преступников и выйти на их след. Мошенники дали контакты «надежных» агентов по недвижимости и заверили минчанку, что продажа жилья — это просто формальность. В тот момент она ничего не подозревала, действовала по инструкциям мошенников, а после продажи квартиры попросила у новых владельцев какое-то время пожить там в качестве арендатора.

Выполнив все требования, пенсионерка попыталась проверить свои банковские счета, но они оказались заблокированы. Только тогда она рассказала о схеме близким, а те обратились в милицию. Но даже тогда мошенники продолжали звонить женщине и запугивать ее неприятностями, потому что она раскрыла тайную информацию.

Общий ущерб составил более 500 тыс. рублей.

8. 500 тыс. рублей и «секретная операция»

В истории с 41-летней минчанкой события развивались по уже знакомому сценарию. В феврале 2025 года женщине позвонили в Telegram и сказали, что ее подозревают в финансировании экстремистской деятельности, поэтому у нее дома проведут обыск и заберут все найденные деньги.

Чтобы этого не произошло, по легенде, нужно было задекларировать все сбережения и передать их мошенникам. Сначала был вариант сделать это через банк, но в итоге минчанку убедили приехать на встречу и отдать практически полмиллиона курьеру.

Когда женщина вернулась домой, ей на глаза попалось профилактическое сообщение в рабочем чате о мошенниках. Она проверила переписку с «представителем КГБ» — ее в телефоне уже не было.

9. Продала четырешку и увезла деньги в Москву

Еще одна история с продажей квартиры: жительнице Минского района позвонил мужчина, который представился сотрудником «Энергосбыта» и спросил, почему она не заменила счетчики бесплатно. Он убедил женщину, что если она не продиктует все свои данные, то потом потратит на счетчики 600 рублей. Затем он выудил из женщины адрес и информацию, в каких банках она обслуживается, где работает и сколько получает — она всем этим поделилась.

Затем в игру вступили якобы сотрудники Следственного комитета и Нацбанка, которым передали всю информацию о женщине. Они заверили, что до этого она говорила с мошенниками и ее ждут большие неприятности. Чтобы избежать их, нужно сдать драгоценности в ломбард, перевести на чужие счета все сбережения, а также взять кредиты. Выполнив все указания, белоруска обменяла средства на российскую валюту и перевела в Армению более 800 тыс. российских рублей (почти $10 тыс.).

После этого жительницу Минского района убедили продать свою четырехкомнатную квартиру и поехать с деньгами в Москву, а перед этим забрать пакет с деньгами у незнакомки.

Женщина вернулась в Беларусь и пришла в СК, потому что мошенники заверили, что афериста из «Энергосбыта» задержали. Так выяснилось, что женщину все это время обманывали и она лишилась больше $100 тыс.

10. Отдала 330 тыс. рублей на остановке

65-летняя минчанка стала жертвой мошенников, которые убедили ее отдать 330 тыс. рублей по схеме декларирования средств.

Сначала звонившие представились сотрудниками «Белтелекома» и узнали ее личные данные, а затем — сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили женщину, что ее деньги могут быть конфискованы, если она не задекларирует их. Для этого она принесла 330 тыс. рублей на остановку общественного транспорта и отдала деньги незнакомому человеку.

Женщина осознала обман на следующий день — накопления не вернулись, а звонившие перестали выходить на связь.

