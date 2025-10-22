Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Беларусью 22.10.2025, 10:23

Очереди увеличились, но незначительно.

Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Об этом сообщили в белорусском Госпогранкомитете.

В ведомстве отметили, что в ночь с 21 на 22 октября «литовская сторона временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта в международных автодорожных пунктах пропуска с 2.10 «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони») и с 2.50 «Мядининкай» («Каменный Лог»).

«По состоянию на 9.00 движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд», — рассказали в ГПК.

Очереди перед указанными пунктами пропуска на выезд из Беларуси увеличились незначительно и составляют по легковому транспорту всего 40 автомобилей, по грузовому — 1510 большегрузов, автобусов — 3.

Информацию белорусских коллег подтвердили в Службе охраны госграницы Литвы.

«С 9.00 возобновлен досмотр и пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай», действующие на границе с Беларусью», — рассказали в литовском ведомстве.

Напомним, работу двух пунктов пропуска Литва приостановила 22 октября из-за десятков метеозондов, которые прилетели в страну из Беларуси. Инцидент стал причиной временной остановки работы вильнюсского аэропорта и затронул около 30 рейсов.

Утром 22 октября литовское издание Delfi сообщало о том, что были обнаружены пять влетевших в страну метеозондов. В связи с инцидентом оперативники задержали мужчину, у которого было 7000 пачек контрабандных сигарет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com