Киев обратился к партнерам с важным заявлением после ударов РФ

Срочную информацию озвучил министр иностранных дел Украины.

В результате массированной комбинированной атаки РФ в ночь на 22 октября поврежден ряд энергетических объектов. В МИД призвали партнеров о срочной дополнительной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х.

«Вместо дипломатии и мирных переговоров Россия продолжает свои жестокие удары по Украине. Энергетическая инфраструктура и обычные дома по всей нашей стране подверглись нападениям в течение ночи», - заявил министр.

По его словам, в результате атак погибли по меньшей мере шесть человек, среди них молодая мать с двумя маленькими детьми. Поврежден ряд энергетических объектов, из-за чего общины остались без света, отопления и воды.

Сибига подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительной международной помощи для поддержки энергосистемы накануне зимы.

«Я снова обращаюсь ко всем партнерам, учреждениям и международным организациям с просьбой мобилизовать дополнительную энергетическую поддержку для Украины накануне зимы и предотвратить гуманитарный кризис в центре Европы. Нам нужны дополнительные объемы энергетических ресурсов, мобильные генерирующие установки, ремонтное оборудование и дополнительные средства противовоздушной обороны. Это срочно, и мы будем благодарны за каждое новое объявление», - подчеркнул он.

Министр также напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, что это нападение доказывает - Россия до сих пор не чувствует достаточного давления, которое заставило бы ее прекратить войну.

«Пришло время отказаться от желаемого за действительное и продемонстрировать силу - новые санкции, решение о замороженных активах, усиление ПВО и дальнобойных возможностей Украины», - подытожил Сибига.

Атака на Украину 22 октября

Напомним, сегодня ночью РФ нанесла очередной массированный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим в стране начали действовать графики аварийного отключения света.

