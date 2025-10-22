В Atlantic Council раскрыли, когда Путин согласится на мир 22.10.2025, 10:35

Игра идет на самых высоких ставках.

Всего несколько дней назад президент США Дональд Трамп объявил, что готовит новый «мирный саммит» с Владимиром Путиным в Будапеште. Но уже во вторник Белый дом сделал резкий разворот: официальный представитель администрации заявил, что «пока нет планов» относительно встречи двух президентов в «ближайшем будущем», пишет аналитический центр Atlantic Council.

Решение отменить переговоры было принято после неудачного подготовительного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По данным источников, стороны не смогли достичь никакого прогресса.

Позже сам Лавров подтвердил, что Владимир Путин отклонил предложение Трампа о прекращении огня в Украине.

«Прекращение огня сейчас будет означать лишь одно: значительная часть Украины останется под нацистским правлением», - заявил он, фактически повторив риторику Кремля о «денацификации».

Эти слова в очередной раз показали, что Москва не намерена останавливать агрессию. Ее цель выходит далеко за пределы территориальных уступок - речь о смене власти в Киеве и уничтожении украинской государственности.

Иллюзия мира

Несмотря на попытки Трампа подать инициативу как «исторический шанс остановить войну», в Вашингтоне все больше понимают, что Путин не собирается идти на компромисс. Российский лидер рассматривает вторжение как борьбу за «место в истории» и не может позволить себе поражение. Аналитики отмечают:

«Если Трамп хочет прекратить кровопролитие в Украине и получить свою драгоценную Нобелевскую премию мира, он должен сначала осознать, что Путин играет на самых высоких возможных ставках на исторической арене и никогда не пойдет на компромисс, если его не заставят это сделать. Более того, он не смеет отступить. На данный момент что-либо меньше, чем уничтожение Украины как государства и как нации, будет расценено в Москве как большое поражение, которое погрузит Кремль в кризис».

С 2022 года Кремль пытается убедить мир, что вторжение было «вынужденным ответом» на расширение НАТО. Но факты свидетельствуют: за этой риторикой стоит желание восстановить контроль над бывшими советскими территориями.

Ловушка для Трампа

Аналитики отмечают, что Путин будет тянуть время и льстить Трампу саммитами и звонками, но не согласится на настоящий мир, пока не окажется на грани поражения.

Если Трамп действительно хочет Нобелевской премии мира, он должен осознать, что «мир с Путиным» пока невозможен без серьезного давления Запада. Эксперты считают, что только силовой баланс - а не политические жесты - может заставить Кремль прекратить войну.

«Чем быстрее Вашингтон примет эту реальность, тем ближе мы будем к настоящему урегулированию, а не к очередному фальшивому процессу», - заключают обозреватели.

