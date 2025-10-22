Украинские дроны атаковали цели в глубоком тылу РФ 22.10.2025, 10:41

Жители отдаленных регионов России сообщили о мощных взрывах.

В ночь на 22 октября в некоторых регионах страны-агрессора России было очень шумно. А все потому, что дроны атаковали стратегически важные объекты РФ. Об этом сообщили российские СМИ, пишет «Главред».

Сначала стало известно о закрытии аэропортов Калуги, Краснодара, Пскова, Ярославля, Ленинградской области и Пензы. Впоследствии временные ограничения ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

Атака на Мордовию

Около 04:00 21 октября жители города Саранск сообщили о громких взрывах. Атака была настолько мощной, что даже местные власти не могли полностью скрыть ее последствия.

Глава региона Артем Здунов заявил, что ночью была осуществлена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из предприятий получило повреждения.

Впоследствии СМИ выяснили, что речь идет о Саранском механическом заводе, который производит взрывчатые вещества. Это предприятие входит в госкорпорацию «Ростех», занимается производством оборудования и деталей для различных отраслей промышленности, прежде всего - для машиностроения и, частично, оборонного сектора. Согласно открытым данным, предприятие выпускает механические узлы, комплектующие и запасные части, включая изделия для транспортной и специальной техники.

Атака на Дегестан

Под утро неизвестные беспилотники атаковали и столицу Дегестана, город Махачкалу. Глава республики Сергей Меликов подтвердил, что целью атаки стало одно из предприятий. В Сети предполагают, что речь идет о местном НПЗ.

В Минобороны РФ также отметили, что этой ночью над страной-агрессором и временно оккупированным Крымом якобы сбили 33 украинских дрона. При этом враждебное ведомство почему-то не упомянуло в отчете ни Мордовию, ни Дегестан.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com