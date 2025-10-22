CEPA: Пушки, а не ракеты, справятся с дронами2
Европа возвращается к старым методам ПВО.
Европейские военные эксперты приходят к выводу, что победить дроны можно не дорогими ракетами, а старым, проверенным оружием — пушками, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Долгое время ракеты считались универсальным решением для уничтожения целей: танков, самолетов и ракет противника. Однако современные конфликты показали, что эта стратегия не работает против дешевых и многочисленных беспилотников.
Во время войны за Фолкленды британский флот был вынужден устанавливать старые пушки и пулеметы на корабли, чтобы отбиваться от воздушных угроз. Украина сегодня делает то же самое. На вооружении стоят самоходные зенитные установки Gepard с двумя 35-мм пушками, которые эффективно сбивают российские дроны.
Запад, тем не менее, продолжает делать ставку на ракеты — дорогие и сложные в производстве. На фоне растущего дефицита редкоземельных элементов и медленного темпа производства это становится серьезной проблемой.
Россия, напротив, наладила массовое производство дронов и теперь способна запускать сотни аппаратов за ночь. Использовать ракеты стоимостью более миллиона долларов против беспилотников за $35 тысяч — экономически бессмысленно.
Выход — возвращение к современной версии зенитной артиллерии, такой как Rheinmetall Skyranger 35 или Bofors Tridon Mk2. Эти системы способны поражать дроны за считанные секунды и обходятся в сотни раз дешевле: один снаряд стоит около $600.
Эксперты считают, что именно масштабное производство таких систем может спасти Европу от угрозы массированных атак дронов. Главное, чтобы политики осознали, что время пушек снова пришло.