22 октября 2025, среда, 12:22
В Литву из Беларуси не пустили 39 нелегалов

Фото: Reuters

Реакция литовских пограничников была молниеносной.

Литовские пограничники предотвратили нелегальный въезд в Литву из Беларуси 39 мигрантов. Ни одному из них не удалось проникнуть на территорию страны в районе Лаздияйского и Швенчёнисского районов, поскольку реакция сотрудников Государственной пограничной службы во всех случаях была молниеносной, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Самая большая группа мигрантов, зафиксированная 20 октября, - 20 человек - появилась на участке заграждения Капчяместис, недалеко от пересечения границ Литвы, Польши и Беларуси.

За ними наблюдали не только камеры, но и пограничники, патрулировавшие реку Мара на внедорожниках с литовской стороны. Мигранты, увидев их, побежали в сторону польской границы.

Две другие группы мигрантов общей численностью 9 человек, появились позднее в понедельник в других местах вдоль пограничного ограждения в Капчяместисе. В Швенчёнисском районе группа из 10 мигрантов приблизилась к границе с белорусской стороны. Во всех трёх случаях пограничники оперативно прибыли на эти места, и, заметив их, группы мигрантов быстро отступили вглубь Беларуси.

В этом году литовские пограничники предотвратили нелегальный въезд в страну из Беларуси 1416 нелегальных мигрантов.

