В Плещеницах школьник покончил с собой 2 22.10.2025, 11:30

3,450

Школа № 1 в Плещеницах

Фото: sch1-pleschenitsy.logoysk-edu.gov.by

Ребенок учился в 9 классе.

В Плещеницах на прошлой неделе произошла трагедия — покончил с собой ученик местной школы. Об этом рассказал телеграм-канал «Наш родны край Лагойск», отметив, что официальных сообщений о произошедшем не было.

«Зеркало» позвонило в школу, чтобы подтвердить информацию — рассказываем.

Как сообщил телеграм-канал, погибший школьник учился в 9 классе. Когда именно случилась трагедия и что стало причиной, неизвестно.

Журналистка как взволнованная детским суицидом гражданка позвонила в приемную директора школы № . Там подтвердили, что трагедия действительно произошла.

— Да, это случилось. Мы тоже переживаем, — лаконично ответила сотрудница школы.

Отметим, что это не первый подобный случай за последнее время. 15 октября произошла трагедия в Жодино — из окна выпал пятиклассник. Было это несчастным случаем или сознательным решением, неизвестно.

В результате падения мальчик получил черепно-мозговую травму. В понедельник, 20 октября, он все еще находился на ИВЛ, но врачам удалось стабилизировать его состояние.

