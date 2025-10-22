В Плещеницах школьник покончил с собой

В Плещеницах школьник покончил с собой2
- 22.10.2025, 11:30
Ребенок учился в 9 классе.
В Плещеницах на прошлой неделе произошла трагедия — покончил с собой ученик местной школы. Об этом рассказал телеграм-канал «Наш родны край Лагойск», отметив, что официальных сообщений о произошедшем не было.
«Зеркало» позвонило в школу, чтобы подтвердить информацию — рассказываем.
Как сообщил телеграм-канал, погибший школьник учился в 9 классе. Когда именно случилась трагедия и что стало причиной, неизвестно.
Журналистка как взволнованная детским суицидом гражданка позвонила в приемную директора школы № . Там подтвердили, что трагедия действительно произошла.
— Да, это случилось. Мы тоже переживаем, — лаконично ответила сотрудница школы.
Отметим, что это не первый подобный случай за последнее время. 15 октября произошла трагедия в Жодино — из окна выпал пятиклассник. Было это несчастным случаем или сознательным решением, неизвестно.
В результате падения мальчик получил черепно-мозговую травму. В понедельник, 20 октября, он все еще находился на ИВЛ, но врачам удалось стабилизировать его состояние.