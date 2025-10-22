Россия ударила по детскому саду в Харькове: есть раненые дети

Россия ударила по детскому саду в Харькове: есть раненые дети3
- 22.10.2025, 11:36
На город продолжают лететь вражеские дроны.
Страна-агрессор Россия продолжает терроризировать Украину. Утром 22 октября в Харькове прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
После ночных ударов по Украине Россия продолжила атаку. Так, около 10:52 в Харькове прогремел взрыв.
По данным мониторинговых каналов на город двигались около 7 вражеских беспилотников.
Городской голова Игорь Терехов подтвердил взрывы и написал, что произошло попадание в Холодногорском районе.
«Предварительно - «Шахед». На месте попадания пожар. Информация уточняется», - написал он.
Позже мэр Харькова добавил о еще одном попадании в том же районе. Впоследствии прогремел и третий взрыв.
По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, над городом еще фиксируются вражеские дроны
Синегубов уточнил, что в результате вражеского удара по Холодногорскому району есть пострадавшие.
При этом, по информации Терехова, среди пострадавших могут быть маленькие дети.
«Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара - пожар», - написал Терехов.
По состоянию на 11:18 все дети эвакуированы из детского сада, пожар продолжается.