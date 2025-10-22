Россия ударила по детскому саду в Харькове: есть раненые дети 3 22.10.2025, 11:36

На город продолжают лететь вражеские дроны.

Страна-агрессор Россия продолжает терроризировать Украину. Утром 22 октября в Харькове прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

После ночных ударов по Украине Россия продолжила атаку. Так, около 10:52 в Харькове прогремел взрыв.

По данным мониторинговых каналов на город двигались около 7 вражеских беспилотников.

Городской голова Игорь Терехов подтвердил взрывы и написал, что произошло попадание в Холодногорском районе.

«Предварительно - «Шахед». На месте попадания пожар. Информация уточняется», - написал он.

Позже мэр Харькова добавил о еще одном попадании в том же районе. Впоследствии прогремел и третий взрыв.

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, над городом еще фиксируются вражеские дроны

Синегубов уточнил, что в результате вражеского удара по Холодногорскому району есть пострадавшие.

При этом, по информации Терехова, среди пострадавших могут быть маленькие дети.

«Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара - пожар», - написал Терехов.

По состоянию на 11:18 все дети эвакуированы из детского сада, пожар продолжается.

