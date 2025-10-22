Путину нечего будет ответить на этот вопрос 3 Аббас Галлямов

22.10.2025, 11:45

Аббас Галлямов

Для главы Кремля складывается опасная ситуация.

Путин боится, что останови он войну без достижения когда-то заявленных целей, россияне воспримут это как доказательство того, что без нее можно было обойтись изначально. Мол, если без Покровска можно прожить в 2025-м, то почему нельзя было в 2022-м? А вот пока боевые действия продолжаются, доказать это, по мнению российского президента, нельзя.

Особенно опасным выглядит улучшение жизни, которое, скорее всего, начнется после войны. После этого станет вообще непонятно, зачем надо было воевать. Дескать, вот ведь: живи и радуйся, зачем ему только этот Донбасс понадобился?

Еще одна – даже более фундаментальная – проблема связана с тем, что в качестве целей изначально было заявлено столько всего, что даже достижение одной из них не сможет компенсировать неспособность достичь другие. Предположим, что Путин захватил весь Донбасс и остановил войну. А что с проблемой «неденацифицированного» и не «демилитаризованного» Киева? Ах, оказывается, это не страшно? А почему в 2022-м страшно было?

Или предположим, что сейчас война остановится на условиях невступления Украины в НАТО. Это никак не перекроет того факта, что ВСУ теперь вооружены до зубов, невероятно злы на Россию и – самое главное – не слабее своих российских визави. Москва ведь так и не смогла их разгромить. «Так в чем успех? Чем нам в этой ситуации поможет Донбасс?» – спросит средний россиянин. Путину нечего будет на этот вопрос ответить.

Все это, впрочем, вовсе не значит, что война будет продолжаться вечно. Объемы негатива, связанные с истощением ресурсной базы режима нарастают, и в какой-то момент окончательно перевесят все остальное – включая соображения престижа и нежелание отвечать на упомянутые выше вопросы.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

