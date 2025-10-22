«А что с медициной? Где врачи?» 1 22.10.2025, 11:54

1,124

Белоруска пожаловалась на отсутствие в городе эндокринолога.

Жительница Полоцка не смогла попасть с ребенком к эндокринологу — такого специалиста в городе просто нет. Чтобы обследоваться, придется ехать в другой город. «А что с медициной? Где врачи в Беларуси, конкретно в Полоцке и вообще по стране? Люди, расскажите — где вы лечите детей, где находите врачей?» — спросила женщина в TikTok.

Проблема с доступом к медицинской помощи в регионах Беларуси поднимается BGmedia не впервые. Как сообщила автор ролика, она переехала в Полоцк из российского Курска. Когда у ее дочери выявили повышенный уровень гормона пролактина, педиатр выдала направление к эндокринологу в Витебск — более ста километров от Полоцка. Врач объяснила, что в городе таких специалистов нет. «Это же не кардиохирург, не нейрохирург. Эндокринолог теперь считается узким специалистом?» — возмутилась женщина.

Позже ее ребенок попал в больницу с бронхитом. «Мне звонит педиатр и говорит: «Принесите, пожалуйста, куртку, девочку нужно отвезти к лору — у нас нет лора в больнице». Я не сразу поняла — это не врач едет к больному ребенку, а больного ребенка везут к врачу. По-моему, это перебор. Люди, очнитесь!» — рассказала жительница Полоцка.

Отметим, что Полоцк — административный центр Полоцкого района Витебской области. Население — около 80 тысяч человек.

Пока ребенок находился в больнице, направление к эндокринологу в Витебск стало недействительным. Женщина попросила новое, но педиатр сообщила, что до декабря приемов не будет — оба эндокринолога уехали на обучение. Тогда мать начала искать платные варианты. В Минске запись открывается только в ноябре, а вот в Новополоцке эндокринолог нашелся — прием стоит 23 рубля.

Под видео собралось более тысячи комментариев. Одни сочувствовали женщине и делились подобным опытом, другие заявляли, что проблемы нет, а третьи агрессивно советовали «возвращаться в Курск», обвиняя автора в «неблагодарности».

Комментаторы также рассказали, что в Новополоцке детского кардиолога нет уже два года: «Ответ простой — нет специалиста, прежний ушел в частную клинику». Другие предлагали радикальные меры: «Минздрав во главе с министром — под отставку». Один пользователь пригрозил: «Уже одна такая дотиктокалась, потом извинялась».

«Мы тоже ездим либо в Витебск, либо в Минск. В Орше пусто», — написала одна из комментаторов. Еще один отметил, что «14 тысяч врачей уехали навсегда за границу и живут там нормально».

Люди поднимали и системный вопрос: «Почему на бесплатное обследование врачей нет, а на платное — есть? Это ведь одни и те же специалисты, в одном и том же городе».

Другие напомнили, что после 2020 года из страны уехало много врачей. «Да и до этого было не очень — у нас больше внимания материальному положению и силовым структурам, а не врачам и учителям», — констатировал один из пользователей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com