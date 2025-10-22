Фильм, которым Клинт Иствуд гордится больше всего
- 22.10.2025, 12:07
Легенда Голливуда Клинт Иствуд, чья карьера охватывает более полувека, неоднократно доказывал, что способен одинаково блестяще выступать и как актер, и как режиссер. От культового вестерна «Хороший, плохой, злой» стрелок до режиссерских работ «Малышка на миллион» и «Гран Торино» — Иствуд давно стал символом американского кино, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Однако среди всех своих фильмов он особенно гордится одной работой — военной драмой «Письма с Иводзимы» (2006). Иствуд признался:
«Я горжусь этой картиной. Идея пришла ко мне во время съемок «Флагов наших отцов», где история показана с американской стороны. Но я хотел понять, каково было японским солдатам — людям, которых отправили на остров, зная, что домой они не вернутся».
Фильм «Письма с Иводзимы» стал своеобразным продолжением «Флагов наших отцов» и показал битву за остров Иводзима глазами японцев. Картина была снята почти полностью на японском языке и с участием актеров Кена Ватанабэ и Кадзунари Ниномии.
Лента получила восторженные отзывы критиков и четыре номинации на «Оскар», включая категорию «Лучший фильм», а также выиграла награду за «Лучший монтаж звука».
Несмотря на десятки успешных проектов, именно «Письма с Иводзимы» Иствуд считает своей самой человечной и глубокой работой — фильмом, который заставляет задуматься о цене войны и достоинстве солдат по обе стороны фронта.