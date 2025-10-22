Для белорусов в Польше начнет действовать важное изменение 22.10.2025, 12:15

Оно касается стажа.

В Польше стаж будет рассчитываться по-новому. Соответствующий закон подписал президент Кароль Навроцкий. Если сейчас в стаж засчитывается только период работы по трудовому договору (umowa o pracę), то с 2026 года в него будут засчитываться и периоды ведения ИП, работы по договору поручения (umowa zlecenie) и агентскому договору, пишет Most.

Это даст некоторым работникам право на более длительный отпуск и дополнительные выплаты.

О каком стаже речь

Обратим внимание: речь идет не о пенсионном стаже. Выплата пенсий и сейчас зависит в первую очередь от социальных взносов, которые делаются на протяжении работы.

В данном случае имеется в виду стаж, учитываемый при определении продолжительности отпуска, доплат, которые получают работники в зависимости от стажа.

Что будут засчитывать в стаж

В стаж будут засчитывать периоды:

- ведения несельскохозяйственной деятельности, а также сотрудничества с лицом, ведущим такую деятельность;

- приостановки предпринимательской деятельности в связи с уходом за ребенком;

- работы по договору поручения (umowa zlecenie);

- работы по агентскому договору, договору оказания услуг и другого сотрудничества;

- членства в сельскохозяйственном производственном кооперативе (rolnicza spółdzielnia produkcyjna и spółdzielnia kółek rolniczych);

- документально подтвержденный период выполнения за границей оплачиваемой работы, отличной от трудоустройства.

Хотя новые правила начнут действовать с 2026 года, они будут распространяться и на предыдущие периоды работы.

Как это скажется на продолжительности отпуска

Работники имеют право на отпуск продолжительностью 20 дней за отработанный год, если их стаж меньше 10 лет, и 26 дней — если больше. В стаж включаются периоды получения профессионального образования. А вот работа по договору, отличному от трудового, — пока нет. С 2026 года дополнительные 6 дней отпуска будут и у тех, кто отработал достаточный срок и по другим видам договоров.

Вот пример. Сотрудник работал по договору поручения (umowa zlecenie) четыре года, а затем устроился по трудовому договору (umowa o pracę) и проработал семь лет. Если поправки будут приняты, то он сможет брать 26 дней отпуска.

Такая мера важна в том числе для иностранцев, поскольку многие из них, приезжая в Польшу, устраиваются работать по гражданско-правовым договорам, дающим более низкую социальную защиту.

Как подтвердить стаж

Справку, подтверждающую периоды, которые входят в стаж, будет выдавать Управление социального страхования (ZUS).

Если по какой-либо причине ZUS не сможет выдать такую справку (например, если работа выполнялась много лет назад), работник сможет подтвердить стаж собственными документами.

Новые положения закона вступят в силу 1 января 2026 года — для работодателей государственного сектора, а для работодателей вне государственного сектора — с первого дня месяца, следующего за истечением 6 месяцев со дня опубликования закона.

