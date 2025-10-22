закрыть
План пополнения оккупационных войск в России забуксовал

  • 22.10.2025, 12:20
ГУР объяснило причины.

В российских регионах срыв набора контрактников. Самые бедные области не могут выполнить план Кремля из-за больших потерь и мизерных выплат.

Об этом рассказывает ГУР.

Как объясняет разведка, проблемы с набором контрактников в кремлевские вооруженные силы наблюдаются прежде всего в беднейших регионах РФ, в частности в республике Саха (Якутия).

Согласно внутренним документам минобороны РФ, низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей содействовать рекрутинговой кампании.

Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.

Дополнительным фактором провала являются значительные потери среди местного населения, в частности представителей отдельных этносов - якутов, эвенков и эвенов, которые не желают погибать за интересы Москвы.

Отмечается, что аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах России.

Заметим, что Россия активно вербует иностранцев. В частности уже известно о 270 погибших или пропавших наемниках из Казахстана, которых отправили на войну под флагом России.

На днях проект «Хочу жить» обнародовал список казахстанцев, погибших в войне на стороне России.

