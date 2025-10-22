План пополнения оккупационных войск в России забуксовал
- 22.10.2025, 12:20
ГУР объяснило причины.
В российских регионах срыв набора контрактников. Самые бедные области не могут выполнить план Кремля из-за больших потерь и мизерных выплат.
Об этом рассказывает ГУР.
Как объясняет разведка, проблемы с набором контрактников в кремлевские вооруженные силы наблюдаются прежде всего в беднейших регионах РФ, в частности в республике Саха (Якутия).
Согласно внутренним документам минобороны РФ, низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей содействовать рекрутинговой кампании.
Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.
Дополнительным фактором провала являются значительные потери среди местного населения, в частности представителей отдельных этносов - якутов, эвенков и эвенов, которые не желают погибать за интересы Москвы.
Отмечается, что аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах России.
Заметим, что Россия активно вербует иностранцев. В частности уже известно о 270 погибших или пропавших наемниках из Казахстана, которых отправили на войну под флагом России.
На днях проект «Хочу жить» обнародовал список казахстанцев, погибших в войне на стороне России.