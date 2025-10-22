Белорусские банки в ноябре введут изменения для клиентов 22.10.2025, 12:26

Они касаются переводов из-за границы и новых ограничений.

У белорусских банков в ноябре появятся изменения для клиентов. «Зеркало» рассказывает подробности.

У «Беларусбанка» в следующем месяце появится несколько изменений. С 1 ноября он отменит плату за переводы в цифровых каналах между своими карточками.

«Переводы в сервисах — Интернет-банкинг, М-банкинг, на сайте, в инфокиосках, банкоматах или через сервис «Автооплата» — с карточки одного лица на карточки другого лица вне зависимости от суммы операции будет осуществляться без комиссии», — отмечали ранее в банке.

С 24 ноября у «Беларусбанка» появится новшество по снятию наличных с карточек. Напомним, с 4 августа этого года финучреждение ввело лимиты на снятие наличных через токены: до 600 рублей в сутки для карт клуба «Бархат», а по остальному «пластику» — до 1000 рублей. С 24 ноября эти ограничения будут распространять на любое бесконтактное снятие наличных.

У «Белагропромбанка» с 1 ноября появятся изменения для держателей карточек «O-GO!» и «Драйв». «Будет действовать повышенный манибэк по программе лояльности «Мой бонус», начисления FITкоинов за безналичные операции по карточке «O-GO!» и баллов по карточке «Драйв» временно не осуществляются», — сообщили в банке.

«Белагропромбанк» с 5 ноября отменит комиссию за переводы денег по номеру карточки. Речь об отправлениях между физлицами — с одного «пластика» на другой. Новшество касается дистанционных каналов обслуживания, в том числе в банкоматов и инфокиосков банка.

Также «Белагропромбанк» с 5 ноября введет изменение по комиссии за некоторые переводы денег из-за границы. Речь об отправлениях с использованием карточки или ее реквизитов, в том числе через сервисы Visa Direct и Mastercard MoneySend. С этой даты комиссия составит 1% от суммы перевода.

У «Технобанк» до 30 ноября действует акция для нерезидентов Беларуси — они могут оформить карточку Visa Gold OpenCard за 130 рублей вместо 200.

А «Альфа-Банк» до конца ноября запустил акцию для карточек Visa. «Возвращаем 3% бонусами за оплаты в магазинах сетей «Доброном» и «Копеечка». Условия получения бонусов: оплата совершена картой Visa в пакете решений в белорусских рублях (исключения: кредитные, бонусные и карты с услугой «Альфа Белавиа»), сумма операции — не менее 20 рублей», — уточняет банк.

«Альфа-Банк» с 1 ноября вводит для юрлиц и ИП комиссию за перечисление денег на текущие (расчетные) банковские счета физлиц с базовыми условиями обслуживания. Также с 1 ноября для юрлиц и ИП станет платной отправка SMS на номер мобильного телефона для клиентов на пакетах линейки «массовый» (услуга «Альфа-клиент уведомление»).

