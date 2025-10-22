закрыть
22 октября 2025, среда, 13:54
Этаж обвалился: новые подробности об ударах РФ по детсаду Харькова

  • 22.10.2025, 12:37
  • 2,758
Есть жертва и пострадавшие.

Российская армия тремя «Шахедами» ударила по частному детскому саду в Харькове. Известно о жертве и раненых.

РБК-Украина рассказывает, что сейчас известно о последствиях атаки на Харьков.

Чем били россияне

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, враг попал по детскому саду тремя беспилотниками типа «Шахед». В результате попадания второй этаж помещения повестью сложился.

Также на месте происшествия произошел масштабный пожар. Также поврежден офис, расположенный рядом. На месте работают все соответствующие службы.

Пострадавшие

По предварительным данным, в результате попадания пострадали шесть человек. Пять из них - это работники коммунальных служб, которые работали на месте происшествия.

Также известно об одном погибшем, это 40-летний мужчина.

Дети

По состоянию на 12:15 известно, что среди детей пострадавших нет. Терехов уточнил, что во время угрозы ударов воспитатели эвакуировали их в подвальное помещение. Сейчас спасатели вывели всех детей.

По его словам, в результате удара по садику там полностью сложился второй этаж. Продолжается разбор завалов.

Реакция Зеленского

По его данным, известно о семи пострадавших. Им оказывается медицинская помощь. Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс.

«Нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары - это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении», - сообщил он.

