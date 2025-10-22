закрыть
Страны-соседи Беларуси переходят на зимнее время

4
  • 22.10.2025, 12:43
  • 1,714
Страны-соседи Беларуси переходят на зимнее время

Разница с Польшей и другими странами ЕС увеличится до двух часов.

В ночь с 25 на 26 октября 2025 года страны ЕС и Украина переведут часы на час назад — с 3.00 на 2.00.

Отметим, что Беларусь отменила сезонный перевод времени в 2011-ом году.

Таким образом, с воскресенья в Литве, Латвии и Украине будет на час меньше, чем в нашей стране, а разница с Польшей и другими странами ЕС, использующими среднеевропейское время, увеличится до 2 часов. Такая разница сохранится до конца марта.

