Зеленский прибыл в Норвегию 22.10.2025, 12:45

Фото: Håkon Benjaminsen / NRK

Стали известны подробности визита президента Украины.

В среду, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Норвегию.

Об этом пишет NRK.

Зеленский прибыл в столицу Норвегии Осло, где встретится с премьер-министром страны Йонасом Гаром Стере. Приезд Зеленского в Норвегию также подтвердил и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Стере пообещал, что Норвегия продолжит поддерживать Украину.

«Я искренне приветствую президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Украины Елену Зеленскую. Норвегия поддерживает Украину в ее стремлении к длительному и справедливому миру, которого заслуживает украинский народ», – акцентировал он в своем заявлении по прибытии украинского президента в Норвегию.

Стере отметил, что во время встречи с Зеленским они проведут переговоры относительно линии фронта в российско-украинской войне.

«У меня были переговоры с Зеленским после его встречи с Дональдом Трампом. Европейцы очень поддерживают его позицию. Эта встреча ставит целью продолжение переговоров с Украиной в рамках переговоров, которые Украина ведет с европейскими партнерами», – отметил премьер страны.

Также прибыл в Осло и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Это, несомненно, будет историческая встреча», – заявил он.

В тот же день Зеленский отправится в Швецию, где встретится с премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

Европейские лидеры заявили во вторник, 21 октября, что они «решительно поддерживают» немедленное прекращение войны России в Украине на существующих позициях, чтобы создать условия для мирных переговоров.

СМИ писали, что европейские страны работают с Украиной над предложением из 12 пунктов по прекращению войны России на нынешней линии боевых действий.

