«$70 за «коммуналку» в однушке»

Минчане получили жировки, от которых внутри похолодело.

Жильцы девятиэтажной панельки в Минске на ул. Чигладзе, 10, уже неделю пытаются разгадать загадку: откуда в жировках за сентябрь нарисовались космические суммы за горячую воду? Если перевести на язык цифр, за сентябрь владельцу однушки Дмитрию, например, придется заплатить аж 250 рублей. Забегая вперед, отметим: решить эту непростую задачу пытались всей многоэтажкой. Не сразу, но ответ на нее все-таки был найден.

— В октябре у жителей нашего дома волосы буквально встали дыбом: никогда еще горячая вода не обходилась нам так дорого. Мне за однушку насчитали 240 рублей, из которых 157 рублей пришлось на 6 кубов горячей воды. И это даже без отопления! — эмоционально рассказывает «Онлайнеру» один из жильцов дома Дмитрий. — Для сравнения, в августе за 8 кубов я заплатил 70 рублей. Понял, что происходит какая-то ерунда. Взял жировки за последний год и увидел, что общедомовой показатель счетчика подогрева воды завышен в два с половиной раза. Вместо обычных 15—18 гКал указана цифра в 48,46 гКал.

Дмитрий говорит, после этого стал звонить в Минские теплосети, где ему пояснили, что расчет по договору был взят по «максимуму».

— Я снова обратился к коммунальщикам, которые не сразу, но признали ошибку и пообещали сделать в ближайшие дни перерасчет. В итоге выяснили, что они пересчитают сумму в ноябре, при этом в октябре придется заплатить по полной, иначе выставят пеню. У меня вопрос: почему я должен платить за чьи-то ошибки? — удивляется минчанин.

Журналисты связались с ЖЭС №43, чтобы узнать, откуда в жировках за квартиры на ул. Чигладзе, 10, взялись такие суммы. Коммунальщики ответили коротко: в системе возникла ошибка, но ответственность за нее несет «Белсантехэнерго». Звоним туда.

— Да, действительно, произошла ошибка, это исключительно человеческий фактор. В тот период как раз был запуск отопления в жилых домах. Этот дом не единственный, где произошла такая ситуация. В ноябре будет сделан перерасчет, после чего жильцам компенсируют затраты, — уточнили в госорганизации.

А как быть пенсионерам, которым ошибочные суммы в жировках могут сильно ударить по карману? С этим вопросом журналисты обратились сперва в ЖЭС №43, а затем в РСЦ №5.

— Перерасчет за горячую воду будет сделан в октябрьской жировке. Сейчас жильцам дома по ул. Чигладзе, 10, желательно заплатить всю сумму, иначе может быть начислена пеня. РСЦ выставляет данные, которые получены от Минских теплосетей. То есть это не наша ошибка, — подытожил специалист.

