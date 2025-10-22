Лувр впервые открылся после ограбления 22.10.2025, 13:11

На данный момент ни один подозреваемый не задержан.

Музей Лувр, который в воскресенье временно закрылся после одного из самых резонансных ограблений в своей истории, 22 октября открыл свои двери для посетителей.

Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что расследование ограбления музея все еще продолжается. Дело ведет Бригада борьбы с бандитизмом (BRB) во взаимодействии с Офисом борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей (OBC), привлечено более ста следователей.

Однако на данный момент ни один подозреваемый не задержан.

После ограбления музей планировал открыться в понедельник, но из-за недоразумений между посетителями эвакуировали, и Лувр оставался закрытым.

С учетом обычного для Лувра выходного во вторник, музей был недоступен для публики почти три дня.

Подобные ограничения наблюдались во время пандемии COVID-19 или вынужденных закрытий из-за забастовок и террористических атак.

Ограбление Лувра

В воскресенье 19 октября музей Лувр в Париже пришлось экстренно закрыть после похищения восьми драгоценностей из Галереи Аполлона, общая стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро.

Злоумышленники проникли внутрь через окно, использовав грузовой подъемник и дисковую пилу.

Что именно украли воры

Ранее стало известно, какие драгоценности забрали преступники из знаменитого музея в Париже.

Речь идет, в частности, о тиаре из коллекции драгоценностей королевы Гортензии и королевы Марии-Амели. Изделие изготовлено из цейлонских сапфиров и бриллиантов.

Нападавшие унесли также ожерелье (колье) из сапфирового ювелирного набора и серьги из него.

Другие драгоценности, которые тоже забрали с собой злоумышленники - изумрудное ожерелье (колье) и пара изумрудных сережек. Их Наполеон подарил второй жене (Марии-Луизе Австрийской).

