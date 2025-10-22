Сколько белорусов готовы усыновить ребенка? 22.10.2025, 13:23

иллюстративное фото

Некоторые из них не состоят в браке.

Каждый год белорусы усыновляют около 400 детей. Как рассказали в Национальном центре усыновления, показатель остается на примерно одинаковом уровне уже несколько лет.

— Это значит, что запрос на усыновление в стране есть и он стабилен. Каждый год на учет в Национальный центр усыновления становится около 300 семейных пар или одиноких граждан, желающих усыновить ребенка. Причем 10—15% успешных усыновителей составляют именно не состоящие в браке люди, — цитирует БелТА директора Национального центра усыновления Татьяну Белевич.

Также специалисты напомнили о категории детей, которые не подлежат усыновлению. Это касается случаев, когда ребенок отобран по суду, при этом родитель не лишен прав, но не может выполнять свои обязательства (например, из-за болезни или отбывания наказания в местах лишения свободы).

При этом эксперт подчеркнула, что усыновление — не единственный вариант. К другим формам семейного устройства относятся опека, попечительство, приемная семья и детский дом семейного типа.

— Очень часто из неблагополучной семьи приходят несколько детей, между которыми есть эмоциональная связь, и разлучать их нельзя. Не каждый усыновитель может усыновить сразу нескольких детей, это практически невозможно. Поэтому для таких малышей, которых нельзя разлучать, выход — быть помещенными в детский дом семейного типа, в приемную семью либо под опеку. Бывает, у неблагополучной семьи отбирают взрослого ребенка. Эта категория детей, скажем так, не востребована для усыновления, поэтому для них тоже выход оказаться в замещающей семье (приемной либо в детском доме семейного типа).

