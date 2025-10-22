закрыть
NR: Мягкость Трампа в отношении России выглядит странно

5
  • 22.10.2025, 13:55
  • 2,262
NR: Мягкость Трампа в отношении России выглядит странно
Фото: Getty Images

Особенно на фоне решительных действий США на Ближнем Востоке.

Запланированный саммит президента США Дональда Трампа и Путина в Будапеште оказался под вопросом. Кремль приостановил подготовку встречи, отменив переговоры между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников, Москва не торопится — ведь Путин уже получил желаемое — заморозку поставок крылатых ракет Tomahawk Украине.

Этот шаг последовал после напряженной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где Киев рассчитывал заручиться поддержкой США в поставках оружия. По данным Financial Times, разговор превратился в перепалку: Трамп якобы требовал от Зеленского уступить России часть Донбасса. Впрочем, другие источники утверждают, что встреча прошла спокойнее, а отказ в поставках ракет может быть временным.

Тем временем республиканцы в Сенате, ранее настаивавшие на введении новых санкций против Москвы, также «нажали на паузу» — ожидая, чем завершатся дипломатические маневры Белого дома.

На фоне решительных действий Трампа на Ближнем Востоке его мягкость в отношении России выглядит контрастно. Если в конфликте Израиля с Ираном президент демонстрирует жесткость, то в войне России против Украины он колеблется между уступками и угрозами.

