22 октября 2025, среда, 14:28
Поставки бензина из Беларуси в Россию в октябре выросли в 30 раз

  • 22.10.2025, 14:11
Поставки идут регулярно.

В первые две декады октября объемы продаж белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 31,7 раза к октябрю 2024 года, достигнув 24,72 тыс. тонн, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики отмечают, что поставки белорусского топлива продолжаются регулярно, хотя и демонстрируют значительные колебания в объемах.

По данным российского Национального биржевого агентства, белорусский бензин АИ-92 на базисе Рудня-Экспорт 20 октября продавался по 82−82,5 тыс. российских рублей за тонну, а АИ-95 на базе Злынка-Экспорт — 85,4−85,5 тыс. рублей за тонну. В то же время биржевые котировки бензина в европейской части России 21 октября показали, что цена на АИ-92 немного увеличилась, до 74,39 тыс. рублей за тонну, а АИ-95 немного снизилась, до 79,66 тыс. рублей за тонну.

