СБУ показала новое поколение легендарных морских дронов Sea Baby 22.10.2025, 14:20

1,352

Фото: Служба безпеки України

Они способны преодолевать дистанцию более 1500 км, нести до 2000 кг груза.

Служба безопасности Украины продемонстрировала новое поколение морских безэкипажных платформ Sea Baby. Как сообщила пресс-служба СБУ, эти дроны уже прошли испытания в успешных миссиях в Черном море. В частности, были привлечены к третьему поражению Крымского моста, которое состоялось 3 июня 2025 года.

«Наши дроны изменили расклад сил на Черном море и доказали свою результативность. Новое поколение Sea Baby - еще эффективнее. Поэтому работа по очистке Черного моря от российского флота будет продолжаться и в дальнейшем. Враг почувствует на себе всю мощь наших технологических разработок», - отметил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

По словам бригадного генерала СБУ Ивана Лукашевича («Хантер»), во время нынешнего поражения Крымского моста «морские малыши» доставили в нужную точку взрывчатку, ею и были взорваны опоры этого незаконного сооружения.

Один из руководителей военной контрразведки СБУ, который курирует деятельность 13 Главного управления ДВКР «Хантер» рассказал, что обновленные дроны способны преодолевать дистанцию более 1500 км, нести до 2000 кг груза, имеют усиленные двигатели и современную систему навигации.

Отмечается, что СБУ продемонстрировала два дрона с различным оружием.

«Первый - оснащен гиростабилизированной пулеметной установкой, которая имеет систему автозахвата и распознавания целей. Второй - переносит тяжелое вооружение: 10-зарядную ракетную систему залпового огня «Град», - говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com