Сенат США готовит три новых законопроекта для усиления давления на Россию
- 22.10.2025, 14:35
- 1,574
В Axios раскрыли подробности.
Сенатский комитет по иностранным делам США готовится принять три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию.
Об этом сообщает Axios.
По словам законодателей и их помощников, Сенатский комитет по иностранным делам США в среду рассмотрит три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию.
Инициативы имеют двухпартийную поддержку и призваны продемонстрировать готовность Конгресса к дальнейшим действиям против Москвы.
Примечательно, что заседание комитета совпадает с визитом в Вашингтон генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в среду встретится с президентом Дональдом Трампом и ведущими законодателями.
Ожидается, что принятие этих законопроектов позволит сенаторам из обеих партий создать политический импульс для действий против России и покажет, что Конгресс готов к эскалации в ответ на агрессию Кремля.
«Чем больше мы можем сделать здесь, чтобы противостоять России, тем больше мы стремимся это сделать», - сказал сенатор Джеймс Риш.
Его коллега, демократ из Нью-Гемпшира сенатор Жанна Шахин добавила, что поскольку Белый дом, кажется, не желает действовать, то Конгрессу важно принять определенные меры.
«И я очень рада, что впервые в этом году мы будем иметь законопроекты, которые усложнят России продолжение этой войны», - пояснила она.
Детали инициатив
Во время заседания комитета планируется рассмотрение трех законопроектов:
документ, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, из-за похищения украинских детей;
инициативу по экономическим санкциям против Китая за поддержку военных действий России;
законопроект, который предусматривает передачу замороженных российских активов в США Украине каждые 90 дней.
Заметим, что после сегодняшней ночной атаки украинский президент Владимир Зеленский обратился к партнерам. Президент подчеркнул, что российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не чувствуют критических проблем.
Зеленский отметил, что каждый, кто сейчас помогает Украине системами ПВО и ракетами к ним, защищает жизнь.
«Мы за это благодарны. И каждый, кто поможет Украине с дальнобойностью, приблизит завершение войны», - подытожил президент.