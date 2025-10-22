закрыть
22 октября 2025, среда, 15:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сенат США готовит три новых законопроекта для усиления давления на Россию

  • 22.10.2025, 14:35
  • 1,574
Сенат США готовит три новых законопроекта для усиления давления на Россию

В Axios раскрыли подробности.

Сенатский комитет по иностранным делам США готовится принять три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию.

Об этом сообщает Axios.

По словам законодателей и их помощников, Сенатский комитет по иностранным делам США в среду рассмотрит три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию.

Инициативы имеют двухпартийную поддержку и призваны продемонстрировать готовность Конгресса к дальнейшим действиям против Москвы.

Примечательно, что заседание комитета совпадает с визитом в Вашингтон генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в среду встретится с президентом Дональдом Трампом и ведущими законодателями.

Ожидается, что принятие этих законопроектов позволит сенаторам из обеих партий создать политический импульс для действий против России и покажет, что Конгресс готов к эскалации в ответ на агрессию Кремля.

«Чем больше мы можем сделать здесь, чтобы противостоять России, тем больше мы стремимся это сделать», - сказал сенатор Джеймс Риш.

Его коллега, демократ из Нью-Гемпшира сенатор Жанна Шахин добавила, что поскольку Белый дом, кажется, не желает действовать, то Конгрессу важно принять определенные меры.

«И я очень рада, что впервые в этом году мы будем иметь законопроекты, которые усложнят России продолжение этой войны», - пояснила она.

Детали инициатив

Во время заседания комитета планируется рассмотрение трех законопроектов:

документ, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, из-за похищения украинских детей;

инициативу по экономическим санкциям против Китая за поддержку военных действий России;

законопроект, который предусматривает передачу замороженных российских активов в США Украине каждые 90 дней.

Заметим, что после сегодняшней ночной атаки украинский президент Владимир Зеленский обратился к партнерам. Президент подчеркнул, что российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не чувствуют критических проблем.

Зеленский отметил, что каждый, кто сейчас помогает Украине системами ПВО и ракетами к ним, защищает жизнь.

«Мы за это благодарны. И каждый, кто поможет Украине с дальнобойностью, приблизит завершение войны», - подытожил президент.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип