Сенат США готовит три новых законопроекта для усиления давления на Россию 22.10.2025, 14:35

1,574

В Axios раскрыли подробности.

Сенатский комитет по иностранным делам США готовится принять три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию.

Об этом сообщает Axios.

По словам законодателей и их помощников, Сенатский комитет по иностранным делам США в среду рассмотрит три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию.

Инициативы имеют двухпартийную поддержку и призваны продемонстрировать готовность Конгресса к дальнейшим действиям против Москвы.

Примечательно, что заседание комитета совпадает с визитом в Вашингтон генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в среду встретится с президентом Дональдом Трампом и ведущими законодателями.

Ожидается, что принятие этих законопроектов позволит сенаторам из обеих партий создать политический импульс для действий против России и покажет, что Конгресс готов к эскалации в ответ на агрессию Кремля.

«Чем больше мы можем сделать здесь, чтобы противостоять России, тем больше мы стремимся это сделать», - сказал сенатор Джеймс Риш.

Его коллега, демократ из Нью-Гемпшира сенатор Жанна Шахин добавила, что поскольку Белый дом, кажется, не желает действовать, то Конгрессу важно принять определенные меры.

«И я очень рада, что впервые в этом году мы будем иметь законопроекты, которые усложнят России продолжение этой войны», - пояснила она.

Детали инициатив

Во время заседания комитета планируется рассмотрение трех законопроектов:

документ, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, из-за похищения украинских детей;

инициативу по экономическим санкциям против Китая за поддержку военных действий России;

законопроект, который предусматривает передачу замороженных российских активов в США Украине каждые 90 дней.

Заметим, что после сегодняшней ночной атаки украинский президент Владимир Зеленский обратился к партнерам. Президент подчеркнул, что российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не чувствуют критических проблем.

Зеленский отметил, что каждый, кто сейчас помогает Украине системами ПВО и ракетами к ним, защищает жизнь.

«Мы за это благодарны. И каждый, кто поможет Украине с дальнобойностью, приблизит завершение войны», - подытожил президент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com