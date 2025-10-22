закрыть
22 октября 2025, среда, 15:27
У минчанина были с собой деньги на брендовую куртку, но он посчитал ее цену завышенной

3
  • 22.10.2025, 14:51
  • 2,258
Что было дальше?

В суд направили уголовное дело в отношении 43-летнего минчанина, которого обвиняют в краже, пишут «Минск-Новости».

Мужчина днем гулял по торговому центру на проспекте Победителей. В магазине спортивных товаров ему приглянулась куртка известного бренда за 720 рублей, но «он счел стоимость чересчур завышенной». Мужчина незаметно сорвал с нее противокражную клипсу и бирку с ценой, надел на себя, а свою старую куртку на вешалке повесил на витрину.

После в обновке он покинул магазин, так и не рассчитавшись за товар, хотя и располагал нужной суммой.

Обнаружив пропажу куртки, работники торговой точки обратились в милицию. Личность злоумышленника установили по камерам видеонаблюдения. В отношении него возбудили уголовное дело за кражу.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся.

