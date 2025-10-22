У минчанина были с собой деньги на брендовую куртку, но он посчитал ее цену завышенной

У минчанина были с собой деньги на брендовую куртку, но он посчитал ее цену завышенной3
- 22.10.2025, 14:51
- 2,258
Что было дальше?
В суд направили уголовное дело в отношении 43-летнего минчанина, которого обвиняют в краже, пишут «Минск-Новости».
Мужчина днем гулял по торговому центру на проспекте Победителей. В магазине спортивных товаров ему приглянулась куртка известного бренда за 720 рублей, но «он счел стоимость чересчур завышенной». Мужчина незаметно сорвал с нее противокражную клипсу и бирку с ценой, надел на себя, а свою старую куртку на вешалке повесил на витрину.
После в обновке он покинул магазин, так и не рассчитавшись за товар, хотя и располагал нужной суммой.
Обнаружив пропажу куртки, работники торговой точки обратились в милицию. Личность злоумышленника установили по камерам видеонаблюдения. В отношении него возбудили уголовное дело за кражу.
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся.