22 октября 2025, среда, 15:27
Во Франции ограбили еще один музей

3
  • 22.10.2025, 14:59
  • 1,308
Во Франции ограбили еще один музей
Фото: Joffrey Tridon

Похитили золото и серебро.

Через несколько часов после ограбления парижского Лувра неизвестные похитили ценные экспонаты из «Дома просвещения» Дени Дидро в Лангри.

Об этом сообщает France Info.

Отмечается, что ограбление произошло в ночь с 19 на 20 октября. Сотрудники музея обнаружили пропажу экспонатов и следы взлома утром в понедельник. На место сразу выехала полиция.

Воры вынесли из здания несколько золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век. Другие экспонаты остались нетронутыми. Музей временно закрыли для посещения.

В полиции считают, что грабители действовали по плану, воспользовавшись резонансным событием с кражей в Лувре. Администрация города Лангр наняла частную охрану для наблюдения за музеем, пока систему безопасности «Дома просвещения» полностью не обновят.

Напомним, в воскресенье, 19 октября, (музей Лувр в Париже пришлось экстренно закрыть) после похищения восьми драгоценностей, общая стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро. Злоумышленники проникли внутрь через окно, использовав грузовой подъемник и дисковую пилу.

