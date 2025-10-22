Кардиологи назвали тест, который поможет избежать инфаркта 22.10.2025, 15:08

1,140

Результаты теста могут изменить подход к лечению.

Коронарное сканирование кальция (CAC) набирает популярность среди кардиологов как способ более точно оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Этот короткий и безболезненный КТ-тест выявляет наличие кальциевых отложений и бляшек в артериях, ведущих к сердцу — ранних признаков атеросклероза, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

По словам доктора Майкла Блаха из Университета Джонса Хопкинса, использование теста растет, но его потенциал по-прежнему недооценен. Стоимость сканирования варьируется от $100 до $300, однако чаще всего пациенты оплачивают его самостоятельно.

Результаты теста могут изменить подход к лечению. Пациенты с нулевым показателем кальция имеют низкий риск и обычно не нуждаются в приеме статинов — препаратов для снижения холестерина. При высоких показателях (свыше 100) врачи чаще назначают интенсивную терапию.

Коронарное сканирование рекомендуется людям 40–75 лет, не перенесшим инфаркт или инсульт и не принимающим статины. Тест помогает ответить на ключевой вопрос: стоит ли начинать медикаментозное лечение.

Несмотря на то что крупных клинических испытаний, доказывающих снижение смертности благодаря сканированию, пока нет, исследования показывают, что тест способствует лучшей приверженности лечению и снижению уровня холестерина.

Кардиологи считают, что визуализация состояния артерий помогает пациентам осознать риски и начать терапию. «Когда человек видит свои артерии с отложениями кальция, он воспринимает угрозу гораздо серьезнее», — отмечает доктор Александр Жеутлин.

