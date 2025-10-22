Южная Корея начала заменять российский уголь колумбийским 1 22.10.2025, 15:29

Вернуть показатели на рынке России уже не удастся.

Южная Корея сократила импорт российского энергетического угля, переключившись на поставки из Колумбии из-за более низких цен и отсутствия санкционных рисков, следует из данных NEFT Research. Структура спроса начала меняться осенью. Российские угольщики, которые летом лидировали на корейском рынке с экспортом 3,76 млн тонн, столкнулись с конкурентами из Колумбии — те часто делают более выгодное предложение, покрывая часть фрахта или предлагая скидки, чтобы закрепить свои позиции, а отсутствие санкций обеспечивает им дополнительное преимущество.

В сентябре экспорт российского угля в Южную Корею снизился на 14%, до 2,7 млн тонн по сравнению с августом. Еще заметнее он просел к середине октября. В первую неделю месяца Колумбия увеличила отгрузки угля почти вдвое — до 1,3 млн тонн. Из них 310 тыс. тонн были направлены Сеулу. По оценке эксперта Института энергетики и финансов Александра Титова, с 1 по 20 октября Россия поставила в Южную Корею 1,1 млн тонн угля. Следовательно, по итогам месяца будет снижение к сентябрю.

Вернуть летние показатели России не удастся, считает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. По его словам, корейские компании уже близки к исчерпанию объемов, рекомендованных правительством в качестве «внутреннего лимита» на закупку российского угля. «Формально ограничений нет, но государственные компании и трейдеры ориентируются на эти рамки при планировании закупок», — поясняет эксперт «Коммерсанту».

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов Австралию и Индонезию — основных конкурентов для российского угля на корейском рынке. Первая в сентябре увеличила экспорт в Сеул на 39,2% месяц к месяцу, до 3,64 млн тонн. При этом Индонезия сократила поставки на 20,5%, до 2,86 млн тонн.

Собеседник издания на рынке отмечает, что российские угольщики стремятся закрепить позиции в Южной Корее, так как цены там выше, однако объемы прямых закупок «ограничены нерыночными факторами». Главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин добавляет, что проблемы для отечественных экспортеров также создают дорогая логистика и сильный рубль.

