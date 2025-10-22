Белорус продает банку меда за $440 2 22.10.2025, 15:25

2,836

Торг возможен только в сторону увеличения стоимости продукта.

На известной интернет-площадке размещено очередное объявление о продаже еды. К реализации предлагается банка меда. Объем тары — три литра, но меда в нем меньше.

Автор объявления, которое было размещено еще в последний день августа, справедливо называет свой товар «золотом пчел». Что ж в нем особенного?

Это возраст. Продавец и сам до конца не уверен, сколько лет этому меду: «Стоял лет двадцать. Может даже больше лет на пять», утверждает он. И добавляет, что самому «старому» меду на земле — 5 тысяч лет.

Продавец предполагает, что его товар может заинтересовать коллекционеров меда. Поэтому, особо стоит отметить условия торга: цена будет корректироваться только в сторону увеличения, с шагом в 10% от первоначальной стоимости. Цена этой банки меда 1, 5 тысячи белорусских рублей. Желающих приобрести его пока не нашлось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com