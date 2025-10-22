закрыть
22 октября 2025, среда, 16:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус продает банку меда за $440

2
  • 22.10.2025, 15:25
  • 2,836
Белорус продает банку меда за $440

Торг возможен только в сторону увеличения стоимости продукта.

На известной интернет-площадке размещено очередное объявление о продаже еды. К реализации предлагается банка меда. Объем тары — три литра, но меда в нем меньше.

Автор объявления, которое было размещено еще в последний день августа, справедливо называет свой товар «золотом пчел». Что ж в нем особенного?

Это возраст. Продавец и сам до конца не уверен, сколько лет этому меду: «Стоял лет двадцать. Может даже больше лет на пять», утверждает он. И добавляет, что самому «старому» меду на земле — 5 тысяч лет.

Продавец предполагает, что его товар может заинтересовать коллекционеров меда. Поэтому, особо стоит отметить условия торга: цена будет корректироваться только в сторону увеличения, с шагом в 10% от первоначальной стоимости. Цена этой банки меда 1, 5 тысячи белорусских рублей. Желающих приобрести его пока не нашлось.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип