Белорус продает банку меда за $440

Белорус продает банку меда за $4402
- 22.10.2025, 15:25
Торг возможен только в сторону увеличения стоимости продукта.
На известной интернет-площадке размещено очередное объявление о продаже еды. К реализации предлагается банка меда. Объем тары — три литра, но меда в нем меньше.
Автор объявления, которое было размещено еще в последний день августа, справедливо называет свой товар «золотом пчел». Что ж в нем особенного?
Это возраст. Продавец и сам до конца не уверен, сколько лет этому меду: «Стоял лет двадцать. Может даже больше лет на пять», утверждает он. И добавляет, что самому «старому» меду на земле — 5 тысяч лет.
Продавец предполагает, что его товар может заинтересовать коллекционеров меда. Поэтому, особо стоит отметить условия торга: цена будет корректироваться только в сторону увеличения, с шагом в 10% от первоначальной стоимости. Цена этой банки меда 1, 5 тысячи белорусских рублей. Желающих приобрести его пока не нашлось.