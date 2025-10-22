Европарламент призвал ужесточить санкции против режима Лукашенко 22.10.2025, 15:29

Евродепутаты призывают поддержать независимые СМИ и добиваться освобождения политзаключенных.

Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию по Беларуси, сообщает корреспондент сайта Charter97.org.

В тексте резолюции, принятой 22 октября на пленарном заседании в Страсбурге, евродепутаты привлекли внимание к критической и ухудшающейся ситуации с правами человека спустя пять лет после сфальсифицированных президентских выборов 2020 года, особо отметив трагические смерти политзаключенных в местах лишения свободы.

Евродепутаты предостерегли «от использования Лукашенко политических заключённых в качестве инструмента для получения уступок от Запада» и напомнили, что «каждый раз, когда освобождались заключённые, другие впоследствии попадали в плен».

Европарламент выразил «серьёзную обеспокоенность по поводу отмены санкций США, введённых против белорусской авиакомпании «Белавиа» после угона рейса Ryanair в 2021 году, отмечая, что «Белавиа» причастна к использованию миграции как инструмента».

Парламентарии настоятельно призывают ЕС и партнеров усилить санкции в отношении лиц и организаций, ответственных за «подрыв демократии и верховенства права, репрессии, нарушения прав человека и преступления против человечности, а также за участие Беларуси в агрессивной войне России против Украины».

Законодатели «повторяют свои призывы к компаниям ЕС и западным странам прекратить свою деятельность в Беларуси».

Европейский парламент призывает закрыть санкционные лазейки и «ввести адресные санкции в отношении посредников и лиц, содействующих торговле белорусскими удобрениями, которые сознательно обходят санкции, а также в отношении любых лиц или организаций, арендующих производственные мощности, занимающихся ребрендингом, переупаковкой или фальсификацией происхождения белорусских удобрений, предоставляющих финансирование или страхование или иным образом содействующих транзиту».

Отдельно отмечаются «недавние усилия Лукашенко по расширению использования криптоактивов и токенизации в качестве обходного пути для санкций».

Законодатели напомнили, что «разведывательные службы Чехии, Венгрии и Румынии ликвидировали белорусскую шпионскую сеть, действовавшую под дипломатическим прикрытием».

Европарламент напоминает о том, что «Николай Статкевич, оказавшийся в числе освобожденных, отказался пересечь границу с Литвой, был вновь заключен в тюрьму и содержится под стражей без связи с внешним миром».

«Несмотря на давление, борьба за информацию продолжается. Независимые средства массовой информации, включая «Белсат ТВ», «Хартия’97», Nexta, «Радио Рацыя», «Радио Свобода» и «Наша Нива», остаются жизненно важными каналами, предоставляя необходимую информацию и платформы для подавленных демократических голосов Беларуси», — написано в резолюции.

