Европа усиливает поддержку Украины на фоне неопределенности политики США 22.10.2025, 16:10

Лидеры ЕС готовы действовать назависимо.

Несколько европейских стран заявили о намерении продолжать поддержку обороны Украины независимо от решений США. Особенно активную роль играет Великобритания, предоставляя Киеву оружие, боеприпасы, финансовую помощь и обучение военных, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

После сообщений о напряженности между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским лидеры восьми европейских государств — Великобритании, Германии, Франции, Италии, Норвегии, Финляндии, Дании и Польши — а также глава Евросоюза опубликовали совместное заявление в поддержку Украины.

«Мы полностью согласны с позицией президента Трампа о необходимости немедленного прекращения огня и начала переговоров на текущей линии фронта. Однако Россия намеренно затягивает конфликт, усиливая страдания миллионов людей, чтобы улучшить свои позиции на переговорах», — говорится в заявлении.

Европейские лидеры подчеркнули, что Украина должна находиться в максимально сильной позиции «до, во время и после любого перемирия». Они призвали усилить давление на российскую экономику и оборонную промышленность, а также использовать замороженные активы России для поддержки Украины.

Совет ЕС проведет встречу в ближайшие дни, а лидеры «коалиции готовых» обсудят конкретные меры. Тем временем позиция США остается непоследовательной. Администрация Трампа несколько раз меняла подход к Украине: от приостановки военной помощи до ее частичного восстановления и призывов к переговорам с Москвой. Позднее Трамп даже заявил, что Киев способен освободить все оккупированные территории, но вскоре вновь призвал Зеленского уступить России Донбасс и Крым.

Пока остается неясным, является ли такая политика частью переговорной стратегии или отражением внутренней неопределенности Белого дома. Европа же, похоже, готова действовать независимо, чтобы не дать Украине остаться один на один с Россией.

