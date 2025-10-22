закрыть
22 октября 2025, среда, 16:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европа усиливает поддержку Украины на фоне неопределенности политики США

  • 22.10.2025, 16:10
Европа усиливает поддержку Украины на фоне неопределенности политики США

Лидеры ЕС готовы действовать назависимо.

Несколько европейских стран заявили о намерении продолжать поддержку обороны Украины независимо от решений США. Особенно активную роль играет Великобритания, предоставляя Киеву оружие, боеприпасы, финансовую помощь и обучение военных, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

После сообщений о напряженности между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским лидеры восьми европейских государств — Великобритании, Германии, Франции, Италии, Норвегии, Финляндии, Дании и Польши — а также глава Евросоюза опубликовали совместное заявление в поддержку Украины.

«Мы полностью согласны с позицией президента Трампа о необходимости немедленного прекращения огня и начала переговоров на текущей линии фронта. Однако Россия намеренно затягивает конфликт, усиливая страдания миллионов людей, чтобы улучшить свои позиции на переговорах», — говорится в заявлении.

Европейские лидеры подчеркнули, что Украина должна находиться в максимально сильной позиции «до, во время и после любого перемирия». Они призвали усилить давление на российскую экономику и оборонную промышленность, а также использовать замороженные активы России для поддержки Украины.

Совет ЕС проведет встречу в ближайшие дни, а лидеры «коалиции готовых» обсудят конкретные меры. Тем временем позиция США остается непоследовательной. Администрация Трампа несколько раз меняла подход к Украине: от приостановки военной помощи до ее частичного восстановления и призывов к переговорам с Москвой. Позднее Трамп даже заявил, что Киев способен освободить все оккупированные территории, но вскоре вновь призвал Зеленского уступить России Донбасс и Крым.

Пока остается неясным, является ли такая политика частью переговорной стратегии или отражением внутренней неопределенности Белого дома. Европа же, похоже, готова действовать независимо, чтобы не дать Украине остаться один на один с Россией.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип