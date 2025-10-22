Путин провел «ядерные тренировки» 2 22.10.2025, 16:14

Кремль заявил об испытаниях межконтинентальных ракет «Ярс» и «Синева».

Минобороны России 22 октября сообщило о запуске с космодрома Плесецк межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Ярс» и «Синева» в ходе ядерных «тренировок». Отмечается, что пуски выполнены в рамках «плановой тренировки стратегических ядерных сил».

В частности, с Плесецка по полигону Кура на Камчатке запустили ракету «Ярс». А из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера Брянск, как утверждает Москва, осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева».

Также к показательной демонстрации привлекли самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполняли пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Пропагандисты пишут, что за «плановыми тренировками» наблюдал Путин.

Ракета «Синева» (Р-29РМУ2) — это баллистическая ракета подводных лодок 3-го поколения. Принята на вооружение войск РФ 9 июля 2007 года. Ее заявленная максимальная дальность, согласно информации из открытых источников — до 11 тысяч км.

Ракета PC-24 комплекса «Ярс» — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования. Впервые испытана в 2007 году, развернута для применения в 2009 году. Как заявлено страной-агрессором, комплекс может поражать цели на дальности до 10 тысяч км.

Отметим, ядерная эскалация со стороны Кремля происходит на фоне отказа президента США Дональда Трампа встречаться с Путиным в Будапеште.

