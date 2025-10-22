На крупном заводе в Минске урезали соцпакет для работников
Как за это оправдались на предприятии.
Работников МТЗ предупредили, что с 1 января 2026 года срок лечения в санатории «Рудне» уменьшится с 18 до 15 дней. Но для некоторых сотрудников оставят нынешние нормы. Об этом сообщается на сайте Трактор.бел.
— Мы приводим санаторно-курортное лечение в «Рудне» в соответствие с общереспубликанскими нормами, которые определяют 15 дней как достаточный срок для эффективного лечения. При этом для работников МТЗ, отдыхающих без отрыва от производства, срок путевки останется прежним — 18 дней, — заявил заместитель главного врача по общим вопросам филиала ОАО «МТЗ» «Медицинский центр МТЗ» Юрий Мозоль.
Санаторий «Рудня», который находится в Логойском районе, входит в состав этого медцентра при МТЗ.
Как планируется, что в 2026 году запланировано шесть профилакторных заездов, попасть в санаторий смогут 240 работников завода. Преимущественное право на путевки без отрыва от производства (то есть без оформления отпуска) сохранят сотрудники с вредными условиями труда, а также переболевшие коронавирусом и пневмонией любой этиологии. Первый заезд «туров выходного дня» стартует 16 января.