От косметологии к медицине: как ботокс помогает украинским бойцам восстановиться после ранений
- 22.10.2025, 16:31
Препарат значительно облегчает фантомные боли.
Американо-украинская команда медиков обнаружила, что инъекции ботулотоксина (ботокса) могут временно облегчать фантомные боли у украинских военных, потерявших конечности на войне, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Исследование, проведенное учеными Северо-Западного университета (США) совместно с врачами из Львова и Ивано-Франковска, охватило 160 пациентов. Ботокс вводился в болезненные участки остаточной конечности и вокруг нервных окончаний.
Результаты показали, что в течение первого месяца после процедуры уровень фантомной боли снизился в среднем на четыре пункта из десяти — в отличие от контрольной группы, где улучшение было минимальным. 69% участников отметили значительное облегчение боли. Однако через три месяца эффект ослабевал, что соответствует известному сроку действия ботулотоксина.
«Наши результаты показывают, что ботулинический токсин может стать мощным краткосрочным инструментом в терапии постампутационной боли, особенно в сочетании с комплексным медицинским и хирургическим лечением», — отметил соавтор исследования, анестезиолог Роман Смолинец из Львова.
Ученые применили инновационный метод введения препарата под ультразвуком, направляя инъекции прямо в зону болезненных нервов. Такой прицельный подход позволил значительно снизить воспаление и активность нервных импульсов.
Методика может быть полезна и при других видах невропатической боли — после операций, при опоясывающем лишае или синдроме запястного канала. С начала войны в Украине более 100 тысяч человек потеряли конечности, и потребность в эффективных методах обезболивания остается крайне высокой.